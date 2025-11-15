Всё дело в этом: что мешает вам разбогатеть, даже если вы много зарабатываете

Это мешает вам разбогатеть, даже если много зарабатываете — финдиректор Баранова

Если у вас ощущение, что ваши деньги утекают сквозь пальцы и увеличение зарплаты не приносит долгожданной финансовой стабильности, возможно, вы стали жертвой распространённых заблуждений, которые наносят урон вашему бюджету.

Финансовый директор, вице-президент АПЭТ Анна Баранова поделилась информацией о самых живучих мифах о деньгах.

Миф №1: Больший доход — больше денег

Многие ошибочно полагают, что рост прибыли автоматически ведет к богатству. Однако здесь скрывается подвох: как правило, вместе с доходом увеличиваются и ваши траты.

Важно также помнить, что с ростом доходов увеличивается и сумма налогов, которую необходимо выплачивать. Эта прогрессивная шкала налогообложения может значительно уменьшить дополнительную прибыль. Просто зарабатывать больше недостаточно; необходимо уметь грамотно инвестировать и сберегать средства, чтобы они превращались в капитал, а не уходили впустую, пишет Газета. Ru.

Миф №2: Слишком молод/стар для финансовой грамотности

Распространено мнение, что заниматься финансами "ещё рано" или "уже поздно". Эксперт подчеркивает, что в финансовом мире такого понятия не существует. За этими отговорками часто скрываются страх или нежелание разобраться в кажущихся сложными процессах.

Для пожилых людей финансовая грамотность важна для подготовки к пенсии, оптимизации расходов и защиты от мошенников.

Миф №3: Тотальная экономия приведёт к богатству

Безусловно, сокращение расходов способствует накоплению. Однако этот миф таит в себе опасность: постоянная экономия и ограничения могут негативно повлиять на мотивацию.

Чрезмерная экономия может привести к упущенным возможностям. Важно не только экономить, но и разумно управлять расходами, стремясь при этом к увеличению доходов. Инвестирование и финансовая грамотность помогают не просто экономить, а разумно тратить и приумножать капитал.