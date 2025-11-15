Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Последняя ночь, когда можно не платить пеню: что случится с вашим налогом на имущество

Повышение ставок на элитное имущество повлияет на кошелёк — депутат Антропенко
Экономика

Собственникам недвижимости, земли и транспортных средств в России необходимо внести соответствующие налоги до 1 декабря. Иначе, уже 2 декабря начнёт действовать система начисления пени. 

Такое заявление сделал депутат Госдумы Игорь Антропенко (фракция "Единая Россия") в интервью ТАСС.

Крайний срок уплаты налогов

По словам депутата, важно помнить о своевременной оплате имущественного, земельного и транспортного налогов, так как просрочка приведет к начислению пени со 2 декабря.

Порядок погашения задолженности

Антропенко подчеркнул, что для полного погашения задолженности необходимо оплатить как сам налог, так и начисленные пени. При этом штрафные санкции будут продолжать расти до момента полного погашения долга. Он рекомендовал сначала оплатить основную сумму налога, а затем уже погасить начисленные пени.

Ответственность за неуплату при отсутствии уведомления

Депутат также отметил, что отсутствие уведомления от налоговой службы не снимает с налогоплательщика обязанности по уплате налогов.

Изменения в ставках налогов на дорогое имущество

Антропенко напомнил о повышении предельных ставок для владельцев дорогой недвижимости и земельных участков: максимальная ставка на имущество физлиц по объектам стоимостью свыше 300 млн рублей увеличилась с 2% до 2,5%, а максимальная ставка земельного налога для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей — с 0,3% до 1,5%.

