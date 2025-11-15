5 миллионов евро: пенсионные выплаты из России уплыли за границу — куда ушли средства

5 миллионов евро добрались до пенсионеров за границей — СФР

Социальный фонд России (СФР) осуществил перевод пенсий российским гражданам, проживающим в Латвии и Эстонии, на общую сумму, приближающуюся к пяти миллионам евро. Об этом сообщили представители пресс-службы фонда.

Распределение выплат по странам

Согласно заявлению фонда, за четвертый квартал 2025 года в Латвию и Эстонию были направлены средства для выплаты российских пенсий. Суммарный объем перечисленных средств составил около 5 миллионов евро.

В соответствии с соглашением между Россией и Латвией, выплаты в размере 4,1 миллиона евро получат 9,2 тысячи пенсионеров. В Эстонии 3,9 тысячам пенсионеров будет выплачено 801,1 тысячи евро. Важно отметить, что перечисление пенсионных выплат в эти страны возобновилось в августе после снятия временных ограничений, вызванных санкциями.

Механизм перечисления и препятствия

СФР осуществляет ежеквартальные переводы средств пенсионерам, проживающим в Латвии и Эстонии. Зачисление средств производится на личные счета пенсионеров в иностранных банках через соответствующие иностранные пенсионные учреждения. Для проведения подобных транзакций необходимо согласие зарубежной стороны на осуществление платежей.

Представители Соцфонда подчеркнули, что Россия в полном объеме выполняет свои обязательства по пенсионным выплатам гражданам, проживающим за рубежом. Однако, введенные некоторыми странами санкционные ограничения создают трудности в процессе перевода средств получателям, находящимся за границей, пишет РИА Новости.