Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимний текстиль из шерсти усилил уют интерьера — дизайнеры
"Жебреи" стали ближе с мобильным интернетом — "Мегафон"
Ошибки жарки куриной печени перечислил доцент РОСБИОТЕХ Быстров
Качественный сон поддерживает иммунитет и гормональный баланс — врачи
Чехова призвала не судить Диброва за инцидент с ширинкой
Избыток цветов и текстур при ремонте кухни ведёт к визуальному хаосу — дизайнер
Девон-рекс требует активных игр каждый день — рекомендации заводчиков
Китайские версии Audi и BMW получили дефорсированные моторы по данным аналитиков
Актриса, сыгравшая тусовщицу в фильме Брат, занялась творческими проектами

Аутсайдеры по доходам: средняя зарплата в ЕС выросла, но в этих странах она остаётся копеечной

Вот где в Европе получают самые крохотные зарплаты — Евростат
Экономика

По информации Евростата, скорректированная среднегодовая зарплата работников, занятых на полную ставку в странах Евросоюза, достигла в прошлом году отметки в 39 800 евро, пишет EADaily.

Евро
Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info
Евро

Profit.Ro сообщает, что этот показатель демонстрирует рост на 5,2% по сравнению с предыдущим 2023 годом, когда средняя зарплата составляла 37 800 евро.

Скромные зарплатные показатели

Среди стран-участниц ЕС наиболее скромные показатели скорректированной среднегодовой заработной платы, выплачиваемой при полной занятости, зафиксированы в Болгарии (15 400 евро), Греции (18 000 евро), Венгрии (18 500 евро) и Словакии (20 287 евро). Румыния также входит в число стран с низкой заработной платой — 21 108 евро (в 2023 году — 18 093 евро).

Страны с высокой зарплатой

Лидерами по уровню скорректированной среднегодовой заработной платы являются Люксембург (83 000 евро), Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро). В этих странах зафиксированы самые высокие показатели.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Ford Kent был основой для спортивных моторов Lotus и Cosworth — Autonews
Авто
Ford Kent был основой для спортивных моторов Lotus и Cosworth — Autonews
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Последние материалы
Ошибки жарки куриной печени перечислил доцент РОСБИОТЕХ Быстров
"Жебреи" стали ближе с мобильным интернетом — "Мегафон"
Качественный сон поддерживает иммунитет и гормональный баланс — врачи
Чехова призвала не судить Диброва за инцидент с ширинкой
Избыток цветов и текстур при ремонте кухни ведёт к визуальному хаосу — дизайнер
Девон-рекс требует активных игр каждый день — рекомендации заводчиков
Китайские версии Audi и BMW получили дефорсированные моторы по данным аналитиков
Актриса, сыгравшая тусовщицу в фильме Брат, занялась творческими проектами
Умные колонки используют ваши данные — киберэксперт Борщук
Электрический Cayenne получил платформу PPE на 800 В по данным Porsche
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.