Аутсайдеры по доходам: средняя зарплата в ЕС выросла, но в этих странах она остаётся копеечной

По информации Евростата, скорректированная среднегодовая зарплата работников, занятых на полную ставку в странах Евросоюза, достигла в прошлом году отметки в 39 800 евро, пишет EADaily.
Profit.Ro сообщает, что этот показатель демонстрирует рост на 5,2% по сравнению с предыдущим 2023 годом, когда средняя зарплата составляла 37 800 евро.
Среди стран-участниц ЕС наиболее скромные показатели скорректированной среднегодовой заработной платы, выплачиваемой при полной занятости, зафиксированы в Болгарии (15 400 евро), Греции (18 000 евро), Венгрии (18 500 евро) и Словакии (20 287 евро). Румыния также входит в число стран с низкой заработной платой — 21 108 евро (в 2023 году — 18 093 евро).
Лидерами по уровню скорректированной среднегодовой заработной платы являются Люксембург (83 000 евро), Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро). В этих странах зафиксированы самые высокие показатели.
