Новые признаки мошенничества вступят в силу, и многие удивятся: переводы посторонним станут билетом в блокировку

Руководитель банка рекомендовал отправлять деньги только знакомым

Рост числа подозрительных операций заставляет банки ужесточать контроль за переводами, а клиентов — внимательнее относиться к привычным действиям.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Денежный перевод

На фоне новых правил ЦБ специалисты банковского сектора напоминают о базовых способах защиты, способных предотвратить блокировку платежей.

Основные рекомендации по безопасности

Руководитель направления департамента разработки Банка Синара Роман Пруссас подчеркнул, что отправлять деньги стоит только людям, чья личность не вызывает сомнений. Такой подход, по его словам, значительно снижает риск блокировок, особенно с учётом обновлённых требований регулятора. Он отметил, что переводы незнакомым адресатам остаются одной из самых частых причин срабатывания систем безопасности.

Эксперт перечислил и другие меры, связанные с цифровой гигиеной. Он напомнил о необходимости избегать переходов по сомнительным ссылкам, хранить реквизиты карт в закрытом доступе и использовать сложные пароли для всех финансовых аккаунтов, пишет Газета.Ru.

"Следует регулярно проверять выписки и оперативно отслеживать любые подозрительные списания… Причин для приостановки операций немного, все они заранее проанализированы и позволяют с высокой долей вероятности предотвратить потерю денег", — отметил Пруссас.

Типичные риски и блокировки

По словам специалиста, потенциально опасными остаются платежи через ненадёжные сервисы и покупки на площадках с непрозрачной репутацией. Срабатывание системы мониторинга происходит именно в тех ситуациях, когда характер перевода выбивается из привычной модели поведения клиента или связан с повышенным риском мошенничества.

В Рыночной практике временная блокировка используется как инструмент защиты: банк ограничивает доступ к операциям до момента подтверждения личности или легитимности транзакции. Пруссас пояснил, что после проверки клиент получает возможность снова распоряжаться средствами, а сама процедура направлена на предотвращение финансовых потерь.

Новые меры регулятора

Обновление подходов к безопасности связано с решениями Банка России. 13 ноября регулятор ввёл шесть дополнительных признаков мошеннических переводов, которые начнут действовать с 1 января 2026 года. Эти элементы системы призваны повысить точность оценки рисков и ускорить выявление подозрительных операций.

Собеседники из банковской сферы считают, что внедрение новых критериев потребует от клиентов большего внимания к собственным действиям. При этом они уверены, что сочетание автоматизированного контроля и персональной осторожности остаётся наиболее эффективным способом защиты от финансового мошенничества.