Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост интереса к поездкам в КНДР после открытия Вонсана отметили турэксперты
Современный интерьер упростил организацию пространства — дизайнеры
Об отсутствии причин для роста цен на красную икру заявил Рыбный союз
Журналиста Юрия Дудя* приговорили к тюремному заключению
Удержать переходное знамя — дело чести лишенных свободы... — писала газета К трудовому общежитию 15 ноября 1932 года
В салонах навязывают кредиты с скрытыми условиями сообщил юрист Русяев
Меган Маркл и принц Гарри встретились с астрологом Анжелой Перл
Ряженка улучшает структуру бисквита в ПП-медовике — кулинары
Ходьба помогает поддерживать активность мозга в пожилом возрасте — учёные Гарварда

Новые признаки мошенничества вступят в силу, и многие удивятся: переводы посторонним станут билетом в блокировку

Руководитель банка рекомендовал отправлять деньги только знакомым
Экономика

Рост числа подозрительных операций заставляет банки ужесточать контроль за переводами, а клиентов — внимательнее относиться к привычным действиям.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

На фоне новых правил ЦБ специалисты банковского сектора напоминают о базовых способах защиты, способных предотвратить блокировку платежей.

Основные рекомендации по безопасности

Руководитель направления департамента разработки Банка Синара Роман Пруссас подчеркнул, что отправлять деньги стоит только людям, чья личность не вызывает сомнений. Такой подход, по его словам, значительно снижает риск блокировок, особенно с учётом обновлённых требований регулятора. Он отметил, что переводы незнакомым адресатам остаются одной из самых частых причин срабатывания систем безопасности.

Эксперт перечислил и другие меры, связанные с цифровой гигиеной. Он напомнил о необходимости избегать переходов по сомнительным ссылкам, хранить реквизиты карт в закрытом доступе и использовать сложные пароли для всех финансовых аккаунтов, пишет Газета.Ru.

"Следует регулярно проверять выписки и оперативно отслеживать любые подозрительные списания… Причин для приостановки операций немного, все они заранее проанализированы и позволяют с высокой долей вероятности предотвратить потерю денег", — отметил Пруссас.

Типичные риски и блокировки

По словам специалиста, потенциально опасными остаются платежи через ненадёжные сервисы и покупки на площадках с непрозрачной репутацией. Срабатывание системы мониторинга происходит именно в тех ситуациях, когда характер перевода выбивается из привычной модели поведения клиента или связан с повышенным риском мошенничества.

В Рыночной практике временная блокировка используется как инструмент защиты: банк ограничивает доступ к операциям до момента подтверждения личности или легитимности транзакции. Пруссас пояснил, что после проверки клиент получает возможность снова распоряжаться средствами, а сама процедура направлена на предотвращение финансовых потерь.

Новые меры регулятора

Обновление подходов к безопасности связано с решениями Банка России. 13 ноября регулятор ввёл шесть дополнительных признаков мошеннических переводов, которые начнут действовать с 1 января 2026 года. Эти элементы системы призваны повысить точность оценки рисков и ускорить выявление подозрительных операций.

Собеседники из банковской сферы считают, что внедрение новых критериев потребует от клиентов большего внимания к собственным действиям. При этом они уверены, что сочетание автоматизированного контроля и персональной осторожности остаётся наиболее эффективным способом защиты от финансового мошенничества.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Поток солнечных нейтронов достиг поверхности Земли — НЭВОД МИФИ
Наука и техника
Поток солнечных нейтронов достиг поверхности Земли — НЭВОД МИФИ
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Красота и стиль
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Последние материалы
Перекаты таза во время работы уменьшают застой крови — врачи
Минимализм стал главным трендом новогоднего декора 2026 года — дизайнеры
Адвокат рассказал, что беременность Лерчек может повлиять на приговор суда
Горнолыжный курорт "Архыз" вновь признан лучшим — премия "Горы России"
В Москве ожидается зимнее вторжение — синоптик Ильин
15 ноября: праздник курильщиков, космический челнок и свадьба Майкла Джексона
Статические упражнения укрепляют корпус и улучшают осанку по мнению тренеров
€2 млрд в пустоту: Финляндия закрыла границу с Россией и убила собственную экономику
От ребёнка до террориста: украинские мошенники заставили парня сжечь кинотеатр
Африка не так удивительна, как мы: китаец раскрыл, что пугает Запад в нашей культуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.