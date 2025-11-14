Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журналиста Юрия Дудя* приговорили к тюремному заключению
Удержать переходное знамя — дело чести лишенных свободы... — писала газета К трудовому общежитию 15 ноября 1932 года
В салонах навязывают кредиты с скрытыми условиями сообщил юрист Русяев
Меган Маркл и принц Гарри встретились с астрологом Анжелой Перл
Ряженка улучшает структуру бисквита в ПП-медовике — кулинары
Ходьба помогает поддерживать активность мозга в пожилом возрасте — учёные Гарварда
На ярком солнце листья сенполий становятся темнее и насыщеннее — цветоводы
Бизнес предложил снизить НДС для микрокомпаний до 1–3% — Опора России
Перекаты таза во время работы уменьшают застой крови — врачи

Рынок завален икрой, но продавцы держат паузу: перед Новым годом цена играет в прятки с покупателями

Об отсутствии причин для роста цен на красную икру заявил Рыбный союз
Экономика

На фоне приближающегося праздника разговоры о возможном скачке цен на красную рыбу и икру появились вновь, однако отраслевые специалисты не видят для этого реальных оснований.

красная икра
Фото: Wikimedia Commons by Pannet is licensed under Public domain
красная икра

Несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж, поставщики отмечают стабильный объем продукции и отсутствие дефицита.

Производство и предложение на рынке

В Рыбном союзе поясняют, что рост стоимости лососевой икры в декабре — сезонное явление, связанное прежде всего с увеличением спроса. Представители отрасли напомнили, что красная рыба и икра воспринимаются потребителями как часть праздничного стола, а потому дорожают в силу рыночных механизмов. При этом в нынешнем году предложение оказалось даже выше средних показателей.

По данным союза, к середине ноября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 335 тыс. тонн, что на 43% больше результата, зафиксированного на ту же дату годом ранее. Производство икры также увеличилось и за три квартала 2025 года составило почти 11 тыс. тонн. В организации подчёркивают, что годовая потребность внутреннего рынка оценивается в пределах 11-14 тыс. тонн, так что объёма достаточно, чтобы покрыть спрос, отмечает Газета.Ru.

Влияние спроса и ценовая динамика

Представители Рыбного союза уточнили, что дальнейшее изменение стоимости будет зависеть от поведения участников рынка и готовности покупателей реагировать на предлагаемые цены. Если интерес со стороны потребителей снизится, продавцам придётся корректировать ценники, чтобы избежать переполнения складов.

Статистика прошлых лет показывает, что в так называемые "лососевые годы" розничная стоимость икры в декабре увеличивается всего на 2-4%, что сопоставимо с инфляцией за четыре месяца. Иногда фиксировалось и снижение — до 5-6%. В "нелососевые годы" подорожание могло достигать 7-12%.

В организации напомнили, что 2024 год стал исключением: тогда рост цен достиг 33%. Сейчас, по наблюдениям специалистов, розничные показатели остаются стабильными, хотя диапазон предложений заметно варьируется из-за различий в качестве продукции и наценках в торговых сетях.

Текущие цены на основные виды икры

Отраслевые эксперты предоставили актуальные данные о стоимости разных видов красной икры на прошлой неделе. Согласно их информации, розничная цена за килограмм икры горбуши колебалась от 9 000 до 13 000 рублей при оптовой стоимости 5 400-6 200 рублей. Икра кеты предлагалась в диапазоне 10 700-14 300 рублей при оптовой цене 6 800-7 500 рублей. Икра нерки стоила от 7 100 до 14 500 рублей, а оптовые поставки осуществлялись по цене 4 700-6 500 рублей.

Такой разброс объясняется, как отмечают в Рыбном союзе, существенными остатками прошлогодней продукции и разным уровнем торговых наценок, которые формируются в зависимости от канала продаж и стратегии продавцов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Астероид 2024 YR4 повысил риск сближения с Землёй — данные NASA
Наука и техника
Астероид 2024 YR4 повысил риск сближения с Землёй — данные NASA
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Наука и техника
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Последние материалы
Перекаты таза во время работы уменьшают застой крови — врачи
Минимализм стал главным трендом новогоднего декора 2026 года — дизайнеры
Адвокат рассказал, что беременность Лерчек может повлиять на приговор суда
Горнолыжный курорт "Архыз" вновь признан лучшим — премия "Горы России"
В Москве ожидается зимнее вторжение — синоптик Ильин
15 ноября: праздник курильщиков, космический челнок и свадьба Майкла Джексона
Статические упражнения укрепляют корпус и улучшают осанку по мнению тренеров
€2 млрд в пустоту: Финляндия закрыла границу с Россией и убила собственную экономику
От ребёнка до террориста: украинские мошенники заставили парня сжечь кинотеатр
Африка не так удивительна, как мы: китаец раскрыл, что пугает Запад в нашей культуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.