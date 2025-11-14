Рынок завален икрой, но продавцы держат паузу: перед Новым годом цена играет в прятки с покупателями

Об отсутствии причин для роста цен на красную икру заявил Рыбный союз

На фоне приближающегося праздника разговоры о возможном скачке цен на красную рыбу и икру появились вновь, однако отраслевые специалисты не видят для этого реальных оснований.

Фото: Wikimedia Commons by Pannet is licensed under Public domain красная икра

Несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж, поставщики отмечают стабильный объем продукции и отсутствие дефицита.

Производство и предложение на рынке

В Рыбном союзе поясняют, что рост стоимости лососевой икры в декабре — сезонное явление, связанное прежде всего с увеличением спроса. Представители отрасли напомнили, что красная рыба и икра воспринимаются потребителями как часть праздничного стола, а потому дорожают в силу рыночных механизмов. При этом в нынешнем году предложение оказалось даже выше средних показателей.

По данным союза, к середине ноября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 335 тыс. тонн, что на 43% больше результата, зафиксированного на ту же дату годом ранее. Производство икры также увеличилось и за три квартала 2025 года составило почти 11 тыс. тонн. В организации подчёркивают, что годовая потребность внутреннего рынка оценивается в пределах 11-14 тыс. тонн, так что объёма достаточно, чтобы покрыть спрос, отмечает Газета.Ru.

Влияние спроса и ценовая динамика

Представители Рыбного союза уточнили, что дальнейшее изменение стоимости будет зависеть от поведения участников рынка и готовности покупателей реагировать на предлагаемые цены. Если интерес со стороны потребителей снизится, продавцам придётся корректировать ценники, чтобы избежать переполнения складов.

Статистика прошлых лет показывает, что в так называемые "лососевые годы" розничная стоимость икры в декабре увеличивается всего на 2-4%, что сопоставимо с инфляцией за четыре месяца. Иногда фиксировалось и снижение — до 5-6%. В "нелососевые годы" подорожание могло достигать 7-12%.

В организации напомнили, что 2024 год стал исключением: тогда рост цен достиг 33%. Сейчас, по наблюдениям специалистов, розничные показатели остаются стабильными, хотя диапазон предложений заметно варьируется из-за различий в качестве продукции и наценках в торговых сетях.

Текущие цены на основные виды икры

Отраслевые эксперты предоставили актуальные данные о стоимости разных видов красной икры на прошлой неделе. Согласно их информации, розничная цена за килограмм икры горбуши колебалась от 9 000 до 13 000 рублей при оптовой стоимости 5 400-6 200 рублей. Икра кеты предлагалась в диапазоне 10 700-14 300 рублей при оптовой цене 6 800-7 500 рублей. Икра нерки стоила от 7 100 до 14 500 рублей, а оптовые поставки осуществлялись по цене 4 700-6 500 рублей.

Такой разброс объясняется, как отмечают в Рыбном союзе, существенными остатками прошлогодней продукции и разным уровнем торговых наценок, которые формируются в зависимости от канала продаж и стратегии продавцов.