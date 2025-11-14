Евростат фиксирует перестановки: кто выиграл и кто проиграл в импорте российского газа

Нидерланды увеличили импорт российского газа в 2,7 раза — Евростат

По данным Евростата, в сентябре Венгрия заняла первое место среди стран Евросоюза по объёму импорта газа из России. Наибольший рост закупок наблюдался в Нидерландах, где импорт увеличился почти в три раза.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

Венгрия лидирует по закупкам российского газа в ЕС

В сентябре Венгрия немного увеличила закупки российского газа, доведя их до 232,2 миллиона евро, по сравнению с 230,6 миллиона евро в августе. Это максимальный показатель с мая текущего года, благодаря чему венгерские компании снова стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС.

Изменения в объёмах импорта другими странами

Франция, которая лидировала по закупкам в августе, сократила импорт на 25%, до 183,4 миллиона евро, опустившись на второе место.

Нидерланды стали третьими с объёмом закупок в 99,3 миллиона евро, увеличив импорт в 2,7 раза.

Греция также существенно увеличила импорт, нарастив его на 9,2% до 84,2 миллиона евро.

Италия увеличила импорт на четверть, до 34,3 миллиона евро.

Наибольшее снижение спроса на российский газ было зафиксировано в Бельгии, где импорт упал с 138,8 миллиона евро до 36 миллионов евро, сообщает РИА Новости.