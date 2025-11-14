По данным Евростата, в сентябре Венгрия заняла первое место среди стран Евросоюза по объёму импорта газа из России. Наибольший рост закупок наблюдался в Нидерландах, где импорт увеличился почти в три раза.
В сентябре Венгрия немного увеличила закупки российского газа, доведя их до 232,2 миллиона евро, по сравнению с 230,6 миллиона евро в августе. Это максимальный показатель с мая текущего года, благодаря чему венгерские компании снова стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС.
Франция, которая лидировала по закупкам в августе, сократила импорт на 25%, до 183,4 миллиона евро, опустившись на второе место.
Нидерланды стали третьими с объёмом закупок в 99,3 миллиона евро, увеличив импорт в 2,7 раза.
Греция также существенно увеличила импорт, нарастив его на 9,2% до 84,2 миллиона евро.
Италия увеличила импорт на четверть, до 34,3 миллиона евро.
Наибольшее снижение спроса на российский газ было зафиксировано в Бельгии, где импорт упал с 138,8 миллиона евро до 36 миллионов евро, сообщает РИА Новости.
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.