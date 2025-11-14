Челябинск строит грандиозный ледовый ансамбль: сколько стоит зимняя сказка

Из бюджета Челябинска выделили 29,9 млн на ледовый ансамбль — администрация города

Экономика

В Челябинске стартовал подготовительный этап к новогоднему украшению города. На площади Революции, в рамках празднования 290-летия Челябинска, в преддверии декабря появится грандиозный ледовый ансамбль. На его возведение из городской казны выделено 29,9 миллиона рублей.

Ледяная летопись города

Жители и гости увидят в произведениях изо льда знаковые места Челябинска. В их числе — деловой комплекс "Челябинск-Сити", Областной краеведческий музей, цирк, драматический театр им. Орлова и оперный театр им. Глинки.

Символы и традиции

У входа посетителей встретит верблюд, являющийся символом города. Неподалёку будет высечена дата основания Челябинска — 1736 год. В самом центре расположится главная ёлка, а рядом традиционно разместятся Дед Мороз и Снегурочка, сообщает kursdela.biz.

Финансирование и затраты

Согласно информации с электронной торговой площадки, начальная цена контракта на строительство ледового городка составляет 29,9 миллиона рублей. Эта сумма на 8,7 миллиона рублей превышает прошлогоднюю. В мэрии отметили, что на цену повлияли расценки потенциальных подрядчиков и общий рост цен.

В указанную стоимость входит подготовка территории, добыча и доставка ледяных блоков, установка горок, создание лабиринтов, скульптур и световых инсталляций. Кроме того, контракт предусматривает техобслуживание, эксплуатацию и обеспечение безопасности объекта, включая антитеррористические меры.