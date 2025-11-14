Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рынок памяти входит в режим дефицита: Samsung поднимает ставки, а SNDK получает шанс выстрелить

Samsung повысила цены на DDR5 до 60 процентов в ноябре — Reuters
3:43
Экономика

Акции производителей памяти снова оказались в центре внимания после того, как рынок встряхнула новость о внезапном скачке цен на DDR5. Инвесторы оживились: ожидания укрепления маржинальности и дефицита поставок подстегнули интерес к сектору, а вместе с ним — и дискуссию о том, стоит ли сейчас смотреть в сторону SNDK. История с повышением стоимости чипов Samsung стала лишь отправной точкой для более масштабного разговора о перспективах отрасли и возможностях для частного инвестора.

Вычислительное устройство
Фото: Desingned by Freepik by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вычислительное устройство

Как изменение цен Samsung повлияло на рынок

Резкий рост стоимости DDR5 стал отражением того, что спрос на память для ИИ-систем и дата-центров растёт гораздо быстрее, чем производители успевают наращивать выпуск. Модули объёмом 32 ГБ за короткий промежуток подорожали с $149 до $239, что мгновенно стало ярким сигналом для конкурентов и биржевых игроков. Параллельно повысились цены на более ёмкие варианты — от 16 ГБ до 128 ГБ, что усилило ощущение надвигающегося структурного дефицита.

Производители серверов столкнулись с ситуацией, в которой им проще переплатить, чем остаться без комплектующих. Это логично: инфраструктурные проекты, особенно в сфере ИИ, требуют стабильного и предсказуемого снабжения. Как следствие, любые сбои делают память товаром с растущей добавленной стоимостью.

"Эти клиенты смирились с тем, что не получат достаточных объемов продукции, и платят существенные премии", — отметили источники Reuters.

Почему инвесторов заинтересовал SNDK

Когда крупнейший игрок рынка резко поднимает цены, это автоматически повышает привлекательность остальных производителей — особенно тех, кто может быстро адаптироваться к новой конъюнктуре. Для SNDK такая ситуация создаёт окно возможностей: увеличение стоимости продукции влияет на прибыльность по всей отрасли.

Рост спроса на смартфоны, ПК, игровые системы, устройства хранения данных и особенно инфраструктуру ИИ делает память стратегически важным сегментом. Даже краткосрочный скачок цен способен изменить траекторию будущих квартальных отчётов.

FAQ

Как выбрать производителя памяти для инвестиций?
Сравни финансовые показатели, долю рынка, стабильность поставок и инвестиции в технологии.

Мифы и правда о рынке памяти

Миф: цены растут только из-за спекуляций.
Правда: ключевой фактор — дефицит производства и рост спроса на ИИ-инфраструктуру.

Миф: технологии памяти развиваются медленно.
Правда: DDR5, HBM и NAND переживают быстрые обновления и усложнение архитектуры.

Немного о психологии финансовых решений

Инвесторы часто реагируют на резкие новости сильнее, чем требует ситуация. Страх пропустить рост — одна из причин импульсивных действий. Важно анализировать фундамент, а не только эмоциональный фон рынка.

Исторический контекст: как развивался рынок памяти

  1. В 2010-х рынок стал консолидироваться вокруг нескольких гигантов.

  2. В 2020-х рост ИИ создал новое окно возможностей для производителей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
