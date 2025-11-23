Рост цен на память ломает экономику смартфонов: Android задыхается, Apple держит удар

Рост цен на память снизил маржу Android производителей по данным Bernstein

5:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стремительный подорожание компонентной базы снова меняет расстановку сил в индустрии смартфонов. Удорожание мобильной DRAM и NAND, которое разогналось во второй половине 2025 года и продолжается в 2026-м, стало ощутимым фактором давления на производителей — особенно тех, кто работает в доступных сегментах Android-устройств. При этом премиальные модели и экосистема Apple оказываются в куда более защищённом положении.

Фото: Desingned by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина выбирает телефон в магазине техники

Аналитики Bernstein объясняют происходящее активным спросом крупнейших дата-центров, которым требуется всё больше памяти для серверов и ИИ-нагрузок. Они фиксируют стремительное изменение экономики смартфонного бизнеса и предупреждают, что эффект от роста цен на память в итоге скажется на цепочках поставок и стратегии брендов в ближайшие годы.

"сильный спрос со стороны гиперскейлеров для ИИ", — указали аналитики под руководством Алекса Ванга.

Что происходит с ценами на память

Контрактная стоимость мобильной DRAM уже в четвёртом квартале выросла на 30-40% по сравнению с предыдущим периодом, и тенденция сохранится в первой половине 2026 года. NAND также дорожает, хотя скорость роста умереннее. Поставщики, по данным Bernstein, активно продавливают повышение стоимости и готовятся к ограниченному предложению в течение всего следующего года.

Для производителей смартфонов последствия различаются сильно. В премиальном сегменте память занимает небольшую долю стоимости устройства, в то время как для моделей среднего уровня рост себестоимости становится критичным. В среднем память составляет около 4% от цены iPhone, 7% у флагманов Xiaomi и более 10% у линейки Redmi.

Сравнение воздействия на разные сегменты

По расчётам Bernstein, 40-процентное удорожание памяти способно снизить валовую маржу смартфонов Xiaomi на 2-3 процентных пункта. При этом компания может компенсировать часть роста цен, но это грозит снижением объёмов продаж. Поддержкой становится ставка Xiaomi на премиальный сегмент: серия Xiaomi 17 уже показывает около 30% роста поставок, и большая часть продаж приходится на версии Pro.

Как реагирует Android-рынок

Исторически маржа Android-производителей растёт в периоды падения цен на память и сужается на подъёмах. Именно это наблюдалось в 2022–2023 годах, когда DRAM и NAND подешевели более чем на 50%. С восстановлением цен в первой половине 2024 года давление на прибыль снова усилилось. Причём влияние на маржу проявляется обычно с лагом примерно в один квартал.

Слабее всего растущая себестоимость бьёт по компонентным компаниям с высокой специализацией. Например, производители камерных линз защищены благодаря меньшей конкуренции и высокому уровню технологий. А вот модули и сборочные решения сталкиваются с отложенным снижением маржи — бюджеты производителей смартфонов пересматриваются, и приоритеты в проектах меняются.

По прогнозу аналитиков, в первое время под сокращение могут попасть бюджеты на камеры в доступных моделях Android, что задержит внедрение улучшений. У премиальных Android-брендов и Apple этот эффект будет минимальным.

"В ближайшей перспективе наблюдается общая неприязнь к цепочке поставок Android из-за сворачивания субсидий в Китае и роста цен на память. Однако мы считаем, что опасения по поводу Sunny преувеличены, и предлагаем накапливать позиции до следующего выпуска отчетности", — пояснили аналитики.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Рост инноваций в премиальных моделях Удорожание доступных смартфонов Усиление технологической конкуренции Снижение маржи у Android-брендов Новые контракты и форматы сотрудничества Задержки в улучшениях камер и модулей

FAQ

Как выбрать смартфон в период подорожания памяти?

Ориентируйтесь на модели прошлого цикла: они уже вышли на рынок до изменения себестоимости и часто предлагают лучшие характеристики за те же деньги.

Насколько сильно подорожают устройства?

Больше всего рост скажется на сегменте до среднего класса — повышение может составлять от 5 до 15%.

Что лучше: брать модель с меньшей памятью или подождать?

Если нужна покупка "прямо сейчас", лучше выбрать менее объёмную конфигурацию и докупить облачное хранилище. Цены на память в ближайшие месяцы вряд ли снизятся.

Мифы и правда

• Миф: "Рост цен на память одинаково влияет на все смартфоны".

Правда: премиальные модели страдают меньше — на них легче распределить рост себестоимости.

• Миф: "Поставщики могут просто увеличить объём производства".

Правда: мощностей не хватает, а спрос со стороны ИИ-центров растёт быстрее.

• Миф: "Никаких задержек для камер не будет".

Правда: в бюджетных моделях улучшения действительно могут замедлиться.

Интересный факт

DRAM подорожала в 2025 году быстрее, чем за любой период с 2017 года.

Исторический контекст

В 2018 году новая волна подорожания феноменально ускорила переход производителей к облачным сервисам. Падение цен 2022 года стало одной из причин массового расширения Android-линеек.