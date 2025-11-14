Рынок продуктов в Башкирии шалит: какие позиции дорожают, а какие дешевеют

Цены на продукты в Башкирии играют на повышение и понижение — Росстат

Росстат представил свежую информацию о потребительских ценах в Башкирии, отражающую ситуацию на начало ноября. Рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику: одни позиции стали дороже, другие — более дешёвыми.

Овощи демонстрируют наибольший рост

Наиболее заметное увеличение цены наблюдалось на свежие огурцы, стоимость которых в среднем достигла 122,67 руб. за килограмм. Также выросли цены на картофель (до 32,43 руб.), свёклу столовую (до 31,30 руб.), помидоры свежие (до 197,73 руб.) и морковь (до 32,75 руб.).

Незначительное удорожание коснулось круп и товаров первой необходимости

Гречневая крупа подорожала до 49,08 руб., мука пшеничная — до 44,94 руб., а вермишель — до 84,24 руб. Охлаждённые и замороженные куры теперь стоят 206,04 руб. Чёрный байховый чай существенно прибавил в цене, достигнув 1255,89 руб. Варёная колбаса оценивается в 540,87 руб.

Снижение цен на отдельные позиции

Вместе с тем, некоторые продукты стали более доступными. Яблоки подешевели до 123,03 руб. за килограмм, рис — до 94,04 руб. Детские овощные консервы стоят 664,76 руб., печенье — 256,27 руб., а творог — 438,44 руб.

Стабильными остались цены на бананы (137,67 руб.), пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (89,17 руб.), сахар (64,54 руб.) и поваренную соль (13,66 руб.). Свинина без кости стала дешевле и продаётся по 351,50 руб., а ультрапастеризованное молоко — по 99,81 руб.

Колебания цен на куриные яйца

Цены на куриные яйца продолжают демонстрировать волатильность. После различных изменений в последние месяцы (от 72,86 руб. в мае до 53,34 руб. в августе и 59,74 руб. в сентябре), 10 ноября десяток яиц стоит 70,16 руб. Несмотря на текущий рост, стоимость яиц остается ниже, чем в октябре прошлого года, сообщает mkset.ru.