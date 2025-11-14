Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черепа и челюсти мумий оказались от разных людей — по данным исследователей
Сериал "Слово пацана" получил награду на международном фестивале
Страховщики предложили отслеживать по камерам наличие техосмотра
Рецепт салата Гирлянда универсален для любого праздника
Кошки избегают переносок из-за страха смены среды — ветеринары
Контурирование лица по методу 53 визуально сужает лицо — визажисты
Леди Гага получила послание на русском языке на концерте в Лионе
Учёные назвали какао простым способом защитить сердце
Лиза Моряк заявила, что будет ограничивать своих детей от интернета

Рынок продуктов в Башкирии шалит: какие позиции дорожают, а какие дешевеют

Цены на продукты в Башкирии играют на повышение и понижение — Росстат
Экономика

Росстат представил свежую информацию о потребительских ценах в Башкирии, отражающую ситуацию на начало ноября. Рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику: одни позиции стали дороже, другие — более дешёвыми.

у кассы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
у кассы

Овощи демонстрируют наибольший рост

Наиболее заметное увеличение цены наблюдалось на свежие огурцы, стоимость которых в среднем достигла 122,67 руб. за килограмм. Также выросли цены на картофель (до 32,43 руб.), свёклу столовую (до 31,30 руб.), помидоры свежие (до 197,73 руб.) и морковь (до 32,75 руб.).

Незначительное удорожание коснулось круп и товаров первой необходимости

Гречневая крупа подорожала до 49,08 руб., мука пшеничная — до 44,94 руб., а вермишель — до 84,24 руб. Охлаждённые и замороженные куры теперь стоят 206,04 руб. Чёрный байховый чай существенно прибавил в цене, достигнув 1255,89 руб. Варёная колбаса оценивается в 540,87 руб.

Снижение цен на отдельные позиции

Вместе с тем, некоторые продукты стали более доступными. Яблоки подешевели до 123,03 руб. за килограмм, рис — до 94,04 руб. Детские овощные консервы стоят 664,76 руб., печенье — 256,27 руб., а творог — 438,44 руб.

Стабильными остались цены на бананы (137,67 руб.), пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (89,17 руб.), сахар (64,54 руб.) и поваренную соль (13,66 руб.). Свинина без кости стала дешевле и продаётся по 351,50 руб., а ультрапастеризованное молоко — по 99,81 руб.

Колебания цен на куриные яйца

Цены на куриные яйца продолжают демонстрировать волатильность. После различных изменений в последние месяцы (от 72,86 руб. в мае до 53,34 руб. в августе и 59,74 руб. в сентябре), 10 ноября десяток яиц стоит 70,16 руб. Несмотря на текущий рост, стоимость яиц остается ниже, чем в октябре прошлого года, сообщает mkset.ru.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Красота и стиль
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Рынок подержанных автомобилей в России вырос на 17% в октябре — Автостат Инфо
Авто
Рынок подержанных автомобилей в России вырос на 17% в октябре — Автостат Инфо
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Лиза Моряк заявила, что будет ограничивать своих детей от интернета
Учёные назвали какао простым способом защитить сердце
Плющ обеспечивает птиц кормом в середине зимы по данным ботаников
Российская спортсменка Анастасия Макарова была включена в базу Миротворца
Траншевая ипотека возвращает квартиры в продажу — IRN.Ru
Запечённая свинина удержит гостей праздничного стола
Эксперты: увеличить участок можно через прирезку, выкуп или уточнение границ
Отшелушивающие перчатки уменьшают риск раздражения кожи — дерматологи
Увеличение туристического спроса на Китай в 2,7 раза зафиксировали аналитики
В Башкирии повысят налог для трудовых мигрантов на 23%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.