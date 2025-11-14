Проданные снова на рынке: дефолты и рассрочки подталкивают квартиры назад

Около четверти всех квартир, реализованных в столице за последние 24 месяца с большой вероятностью снова появятся в продаже.
Такое мнение выразил глава аналитического центра "IRN.Ru" Олег Репченко в рамках XIX Московского форума лидеров рынка недвижимости, передает РИА Недвижимость.
По его словам, значительная часть сделок в последние два года совершалась с использованием схем отложенной оплаты, включая рассрочки и траншевую ипотеку. Причём, если примерно половина продаж приходилась на семейную ипотеку, то остальное — именно на подобные инструменты. В Москве доля квартир, проданных в рассрочку, доходила до половины от общего объёма.
Репченко пояснил, что покупатели, выбравшие такие схемы, рассчитывали на снижение ставок и последующее рефинансирование. Однако, если высокие ставки сохранятся на длительный срок, возможность рефинансирования станет недоступной.
И до 25% квартир, проданных за последние два года, могут вновь оказаться на рынке. В худшем случае, отметил эксперт, число таких квартир может быть еще больше. Фактически, эти квартиры, ранее считавшиеся проданными, вернутся в число нереализованных и, возможно, окажут негативное влияние на продажи других новостроек.
Кроме того, наблюдается рост дефолтов по рыночной ипотеке. Хотя их доля пока относительно невелика (около 1%), она имеет тенденцию к быстрому увеличению. Репченко предполагает, что эта тенденция сохранится, так как многие заёмщики могли переоценить свои финансовые возможности. Этот фактор станет еще одним каналом возврата квартир на рынок, пишет РИА Новости.
