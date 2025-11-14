Проданные снова на рынке: дефолты и рассрочки подталкивают квартиры назад

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Траншевая ипотека возвращает квартиры в продажу — IRN.Ru
Экономика

Около четверти всех квартир, реализованных в столице за последние 24 месяца с большой вероятностью снова появятся в продаже.

Такое мнение выразил глава аналитического центра "IRN.Ru" Олег Репченко в рамках XIX Московского форума лидеров рынка недвижимости, передает РИА Недвижимость.

Рассрочки и траншевая ипотека вышли боком

По его словам, значительная часть сделок в последние два года совершалась с использованием схем отложенной оплаты, включая рассрочки и траншевую ипотеку. Причём, если примерно половина продаж приходилась на семейную ипотеку, то остальное — именно на подобные инструменты. В Москве доля квартир, проданных в рассрочку, доходила до половины от общего объёма.

Репченко пояснил, что покупатели, выбравшие такие схемы, рассчитывали на снижение ставок и последующее рефинансирование. Однако, если высокие ставки сохранятся на длительный срок, возможность рефинансирования станет недоступной.

Снова окажутся на рынке

И до 25% квартир, проданных за последние два года, могут вновь оказаться на рынке. В худшем случае, отметил эксперт, число таких квартир может быть еще больше. Фактически, эти квартиры, ранее считавшиеся проданными, вернутся в число нереализованных и, возможно, окажут негативное влияние на продажи других новостроек.

На горизонте — дефолт

Кроме того, наблюдается рост дефолтов по рыночной ипотеке. Хотя их доля пока относительно невелика (около 1%), она имеет тенденцию к быстрому увеличению. Репченко предполагает, что эта тенденция сохранится, так как многие заёмщики могли переоценить свои финансовые возможности. Этот фактор станет еще одним каналом возврата квартир на рынок, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
