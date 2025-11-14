Зарплата догоняет реальность: как одно решение Госдумы меняет кошельки миллионов россиян

МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей с 2026 года — Госдума

В России готовится очередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект, который закрепляет новый уровень минималки — 27 093 рубля в месяц с 1 января 2026 года. Для миллионов россиян это изменение станет ощутимым шагом вперёд, ведь рост составит более 20% по сравнению с текущим уровнем.

Почему повышение МРОТ важно

МРОТ — это не просто цифра из закона. Он влияет на зарплаты, социальные пособия и расчёт страховых взносов. Любое увеличение этой суммы напрямую отражается на доходах миллионов работников — особенно тех, кто получает невысокие оклады.

Сегодня минимальная заработная плата в стране составляет 22 440 рублей. Повышение до 27 093 рублей означает рост почти на 4 650 рублей. По оценкам правительства, эта мера улучшит финансовое положение около 4,5 миллионов человек.

"Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года и составит 27 093 руб. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Что решил комитет Госдумы

Комитет по труду рекомендовал Госдуме принять законопроект № 1026183-8 "О внесении изменения в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" во втором чтении. Документ предусматривает вступление изменений в силу с 1 января 2026 года. После голосования в нижней палате его направят в Совет Федерации, а затем — на подпись президенту.

Таким образом, новый МРОТ будет официально утверждён до конца 2025 года.

Согласно действующему законодательству, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2025 года он установлен на уровне 17 733 рубля в месяц, что гарантирует соответствие новым параметрам.

Как рассчитывается минимальная зарплата

С 2021 года МРОТ в России определяется не произвольно, а по формуле — 48% от медианной заработной платы за предыдущий год. Это делает систему более прозрачной и привязанной к реальным доходам граждан.

Рост экономики и зарплат в регионах автоматически тянет за собой повышение МРОТ. В 2026 году именно эта методика стала основой для расчёта нового значения.

Кого коснётся повышение

Работников бюджетной сферы - преподавателей, младшего медперсонала, соцработников, библиотекарей, сотрудников ЖКХ и других сфер, где оплата привязана к минималке. Сотрудников предприятий малого бизнеса, где зарплаты часто находятся на уровне МРОТ или чуть выше. Региональные власти также пересмотрят компенсации и социальные выплаты, зависящие от этой суммы.

Бизнесу придётся адаптировать фонд оплаты труда. Но повышение минималки стимулирует компании повышать эффективность и выводить серые зарплаты из тени.

Таблица "Сравнение МРОТ"

Год Размер МРОТ, руб. Рост к предыдущему году Прожиточный минимум, руб. 2024 19 242 +18,5% 15 669 2025 22 440 +16,6% 17 733 2026 27 093 +20,7% -

Советы шаг за шагом: как повышение МРОТ отразится на вас

Проверьте трудовой договор. В нём указана оплата труда и доплаты. Если ваша ставка ниже нового МРОТ, работодатель обязан её пересмотреть. Проверьте региональные надбавки. Во многих субъектах РФ действуют свои соглашения, устанавливающие повышенный МРОТ. Сравните с прожиточным минимумом. При перерасчёте социальных пособий и алиментов также используется новый показатель. Переоцените семейный бюджет. Рост доходов может повлиять на льготы и налоговые вычеты. Следите за решениями региональных правительств. Они обязаны утвердить свои размеры МРОТ не ниже федерального уровня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Работодатель не повышает оклад до нового МРОТ Нарушение Трудового кодекса, штраф Обратиться в Госинспекцию по труду или в прокуратуру Работник не знает о своих правах Потеря части дохода Проверить актуальный уровень МРОТ в регионе Компания не обновила локальные нормативы Конфликт с проверяющими органами Обновить штатное расписание и тарифную сетку

А что если…

Некоторые предприниматели опасаются, что повышение минимальной зарплаты увеличит налоговую нагрузку. Однако эксперты уверяют: эффект будет умеренным. Для большинства предприятий рост затрат не превысит 2-3% от фонда оплаты труда, а экономика получает стимул к развитию.

Кроме того, повышение МРОТ способствует росту потребительского спроса: люди с низкими доходами тратят большую часть зарплаты, что оживляет торговлю и малый бизнес.

Плюсы и минусы повышения МРОТ

Плюсы Минусы Рост доходов и покупательной способности населения Увеличение расходов бизнеса Снижение уровня бедности Риск повышения теневой занятости Рост налоговых поступлений в бюджет Необходимость адаптации для малых предприятий

FAQ

Как узнать, какой МРОТ действует в моём регионе?

Посмотрите сайт регионального правительства или инспекции по труду. В некоторых субъектах устанавливают свои значения, выше федеральных.

Будет ли меняться пособие по безработице?

Да, оно рассчитывается исходя из средней зарплаты, но повышение МРОТ может стать ориентиром для пересмотра минимального пособия.

Как работодатели будут учитывать МРОТ при премиях и доплатах?

Премии и надбавки не могут включаться в МРОТ. Базовый оклад без учёта стимулирующих выплат должен быть не ниже установленной суммы.

Мифы и правда

Миф Правда Повышение МРОТ приведёт к массовым увольнениям По опыту прошлых лет, этого не происходит: бизнес адаптируется постепенно МРОТ влияет только на бюджетников На самом деле — на всех работников, чья зарплата на уровне минималки МРОТ не влияет на пенсии Косвенно влияет: через базу страховых взносов и социальные гарантии

Интересные факты

Россия впервые установила единый МРОТ в 2000 году — всего 132 рубля. С тех пор показатель вырос более чем в 200 раз. С 2021 года МРОТ рассчитывается как 42 % медианной зарплаты по стране, а не исходя из прожиточного минимума, как было ранее.

Исторический контекст

До 1990-х годов в СССР минимальная зарплата была скорее символической, поскольку государство гарантировало занятость. После перехода к рыночной экономике значение МРОТ стало инструментом социальной политики.

Каждое его повышение сопровождается дискуссией между правительством, работодателями и профсоюзами. В 2026 году Россия сделает очередной шаг к повышению уровня жизни и сокращению разрыва между регионами.