Торговые сети прячут литры и килограммы: как шринкфляция забирает у вас деньги

Российский Союз потребителей заявил, что из-за уловок с ценами и уменьшения стандартного количества продукции, потребители ежегодно лишаются примерно 1 триллиона рублей.

В связи с этим в правительственные структуры направлено обращение с инициативой обязать торговые сети указывать стоимость товаров в понятных единицах измерения — за кило, литр или десяток штук. Представители объединения отмечают рост числа претензий к непрозрачным ценникам, "шринкфляции" и запутанным акциям.

Формально компании ничего не нарушают

Значительное число производителей идут на уменьшение веса или объёма товаров в упаковке, сохраняя прежнюю или незначительно увеличивая цену, что часто ускользает от внимания покупателей. На прилавках всё чаще можно встретить молоко объёмом 0,9 литра вместо привычного литра, или упаковки, содержащие 9 яиц. Формально компании не нарушают закон, так как информация указана на этикетке, однако потребители часто не проявляют должной внимательности.

При общем обороте розничной торговли продуктами питания в 40 триллионов рублей даже незначительные изменения в весе и оформлении ценников приносят огромный денежный эффект. Представители торговых сетей указывают на то, что новые требования затруднят формирование ясных ценников и могут привести к увеличению расходов, сообщает argumenti.ru.

Сторонники нововведения убеждены, что розничные сети просто не желают отказываться от инструмента воздействия на предпочтения покупателей.