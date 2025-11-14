НДС давит микробизнес: как новая планка в 10–20 млн выручки может отправить сотни тысяч фирм в тень

Компании на упрощённой системе налогообложения вновь оказались в центре обсуждений: бизнес-объединения просят смягчить будущие налоговые правила, чтобы малым фирмам было проще адаптироваться. Их предложения касаются как ставок НДС, так и возможностей учитывать реальные расходы. Тема задела сотни тысяч предпринимателей, ведь изменения напрямую влияют на устойчивость микробизнеса и его способность работать "в белую".
Предприниматели подчёркивают, что нормы, которые обсуждаются в Госдуме, сильнее всего затронут самые маленькие компании. Изначально планировалось резко снизить порог выручки для обязательной уплаты НДС при УСН с 60 до 10 млн рублей. Это вызвало негативную реакцию деловых объединений — многие указывали, что новые правила могут буквально "выдавить" малый бизнес в тень.
Позже правительство предложило поэтапный переход: к 2026 году — порог 20 млн рублей, к 2027-му — 15 млн, к 2028-му — 10 млн. Но даже такой график протестам не помешал: предприниматели опасаются, что компании с небольшим оборотом просто не выдержат совокупной нагрузки.
"Опора России" направила в Госдуму письмо с просьбой снизить ставки НДС для компаний на УСН с годовым доходом до 20 млн рублей. Предложения предусматривают ставки 3% для фирм с оборотом 15-20 млн и 1% — для компаний с выручкой 10-15 млн рублей.
Сейчас бизнес с оборотом меньше 250 млн рублей платит НДС по ставке 5%, а при превышении порога — 7%. Помимо этого, предприниматели продолжают платить налог по УСН: 6% с доходов или 15% с разницей "доходы минус расходы". В итоге для большинства фирм налоговая нагрузка становится оборотной и может достигать 11%.
По мнению отраслевых экспертов, такая нагрузка уже превышает средний уровень для крупных компаний, что ставит микробизнес в заведомо менее выгодное положение.
"Такая налоговая нагрузка существенно превышает среднюю налоговую нагрузку у крупных компаний", — отмечается в документе.
Сложность не только в ставках. Предприниматели жалуются: список расходов, которые можно учитывать на УСН "доходы минус расходы", сильно ограничен. Многие типичные статьи затрат микробизнеса — маркетинг, подписки на IT-сервисы, обучение сотрудников, интернет-продвижение — оказываются "за бортом".
Эксперты напоминают, что закрытый перечень прописан в статье 346.16 НК РФ и исключения не допускаются. На общей системе налогообложения всё иначе: можно включать любые обоснованные расходы, если они подтверждены документально.
"Часто маржа у налогоплательщиков на УСН небольшая и даже незначительное изменение ставки может быть чувствительно", — согласна директор налоговой практики Наталия Угарова.
В итоге бизнес просит приблизить логику УСН к механизму налога на прибыль: разрешать учитывать все экономически обоснованные затраты, а запретные категории оставить в качестве исключений.
История показывает, что налоговые нормы для малого бизнеса корректируются регулярно. Если бизнес-сообщество активно отстаивает свои предложения, у компаний появляется шанс смягчить условия. Однако предпринимателям стоит иметь "план Б" — например, проверять, насколько компания может работать с НДС без финансовых потерь.
Можно ли выбрать объект налогообложения после вступления изменений в силу?
Да, но сроки перехода регламентируются — важно следить за уведомлениями ФНС.
Что выгоднее: УСН "доходы" или "доходы минус расходы"?
Если структура затрат велика и расходы документируются, выгоднее второй вариант.
Почти 96% всех МСП в России — микрокомпании.
Снижение порога до 10 млн потенциально затронет более 700 тысяч фирм.
В ЕС большинство стран поддерживает малый бизнес через пониженные ставки НДС.
