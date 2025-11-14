Одна квартира — 3 жильца: как один совладелец превращает жизнь в ад и зачем он это делает

Совладелец требует выкуп доли по цене космоса и терроризирует дом — адвокат Алёшкин

Ситуация, когда собственность на квартиру или дом распределена между несколькими владельцами в виде долей, достаточно распространённая в России. Именно такое совместное владение нередко становится источником многочисленных разногласий.

Редакция Pravda. Ru решила изучить одну из проблем из ящика Пандоры общедолевой собственности, например, когда один из совладельцев существенно осложняет жизнь остальным с целью выкупа его доли не по рыночной цене, а по "заоблачной", какой ему захотелось продать. И если сособственники не желают выкупать долю по "космической" цене, совладелец начинает "действовать": устраивает шумные "посиделки" в своей комнате, заводит собаку, которая круглосуточно лает, по часу принимает душ, провоцирует конфликтные ситуации и т. д. Его методы "воздействия" растут в геометрической прогрессии. Что делать другим сособственникам, если они живут в своих комнатах и не планируют в ближайшем будущем продавать свои доли?

Адвокат и кандидат юридических наук Андрей Алёшкин прокомментировал "действия" совладельца. Эксперт напомнил статью 10 Гражданского кодекса о злоупотреблении правом. "Злоупотребление правом" — это такое поведение лица, которое, хоть формально и соответствует букве закона, но фактически искажает его смысл, потому что пренебрегаются принципы честности и порядочности. Иными словами, действия субъекта выглядят законными, однако приводят к негативным последствиям для других людей или подрывают основы правового порядка. А если субъект оказывает давление на кого-либо с целью выкупить его долю в квартире "по его условиям" (иначе он будет дальше "кошмарить"), то это уже принуждение к сделке.

Бывают ситуации, когда действия сособственника носят характер самоуправства (обесточивает квартирку, меняет замок и т.д.) . Как реагировать? Самоуправство — это уже уголовный "состав". Оно может иметь серьёзные последствия. Санкции варьируются: штраф до 80 тыс. рублей или исправительные работы до двух лет. Если присутствует насилие или угроза, наказание может достигать пяти лет лишения свободы. Возможно использование служебного положения, что ещё больше усугубляет ситуацию. Как действовать при самоуправстве? Если кто-то пытается заниматься самоуправством, рекомендуется:

1. Оценить действия нарушителя, собрать доказательства (переписка, аудиозаписи и т.д.).

2. Подать заявление в полицию.

3. Обратиться в суд с просьбой ограничить права нарушителя.

4. Использовать обеспечительные меры, например, запрет приближаться.

Эксперт подчёркивает, что существует много инструментов судебной защиты, которые могут помочь вам в таких ситуациях и защитить ваши права и интересы.