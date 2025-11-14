Продавцы конкурируют яростно — iPhone 17 теряет цену: чего ждать к праздникам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:02
Экономика

Сентябрьский дебют новых смартфонов от Apple ознаменовался стартовой ценой в 165 тысяч рублей за базовую модель iPhone 17 Pro. Однако, как показывает анализ рынка, сейчас средняя стоимость этого устройства в России снизилась до 100 тысяч рублей.

iPhone 17 Pro
Фото: commons.wikimedia.org by Ahmad Ali Karim, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
iPhone 17 Pro

Разброс цен на различных площадках

Несмотря на тенденцию к снижению, на онлайн-маркетплейсах цены на iPhone 17 начинаются от 125 тысяч рублей. В неофициальных точках продаж его можно приобрести по цене около 100 тысяч рублей. Аналитики констатируют, что снижение ценовой планки на новую линейку iPhone наблюдается в течение последних двух месяцев.

Факторы, влияющие на стоимость

Среди основных причин — колебания курса валют. Первоначальные партии iPhone 17 закупались при курсе доллара около 85 рублей, в то время как текущие поставки осуществлялись при курсе 79 рублей.

Помимо этого, активная конкуренция среди продавцов играет свою роль. Благодаря параллельному импорту, поставки iPhone налажены из различных стран, что обеспечивает достаточное предложение. Продавцы, предлагающие айфоны по завышенным ценам, становятся неконкурентоспособными.

Главный редактор Ferra. ru Евгений Харитонов отмечает, что никто не намерен сокращать поставки, так как все стремятся к максимальным продажам в преддверии повышения НДС.

Прогнозы экспертов

Руководитель сервисного центра Fixed. one Дмитрий Дружбин предполагает, что снижение цен наблюдается преимущественно у неавторизованных продавцов. Он считает, что текущее предложение превышает спрос, и поставщики готовы продавать остатки со скидкой. Однако, по его мнению, в преддверии новогодних праздников следует ожидать роста цен, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
