Ошибки в коммуникации ЦБ: к чему привела кредитная активность осенью 2024 года

Экономика

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что в 2024 году регулятор допустил ошибки в своих коммуникациях по ключевой ставке, что привело к неверному восприятию рынком и росту кредитной активности. Об этом она заявила на Конгрессе финансистов Казахстана.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Повышение ключевой ставки 

Набиуллина рассказала, что осенью прошлого года ставка была повышена до 16%. Несмотря на то, что это выглядело очень высоко, ожидания были неверными. В начале года регулятор обозначил, что ставка высокая и политика жесткая, а также заявил, что инфляция будет снижаться, это даст возможность снижать ключевую ставку.

 Неверные ожидания рынков 

По словам Набиуллиной, рынок не услышал, что снижение ставки будет зависеть от снижения инфляции. В результате возникли ожидания быстрого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), что побудило бизнес брать много кредитов по плавающим ставкам в надежде на быстрое снижение ставок. Это, в свою очередь, способствовало росту кредитной активности.

 Значение коммуникации 

Набиуллина подчеркнула, что не только решения по ставкам важны, но и качество коммуникации. Центральный банк постоянно работает над тем, чтобы анализировать и корректировать свои действия в этой области, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
