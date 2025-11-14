Ошибки в коммуникации ЦБ: к чему привела кредитная активность осенью 2024 года

Недопонимание вокруг ключевой ставки запустило волну займов — глава ЦБ Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что в 2024 году регулятор допустил ошибки в своих коммуникациях по ключевой ставке, что привело к неверному восприятию рынком и росту кредитной активности. Об этом она заявила на Конгрессе финансистов Казахстана.

Повышение ключевой ставки

Набиуллина рассказала, что осенью прошлого года ставка была повышена до 16%. Несмотря на то, что это выглядело очень высоко, ожидания были неверными. В начале года регулятор обозначил, что ставка высокая и политика жесткая, а также заявил, что инфляция будет снижаться, это даст возможность снижать ключевую ставку.

Неверные ожидания рынков

По словам Набиуллиной, рынок не услышал, что снижение ставки будет зависеть от снижения инфляции. В результате возникли ожидания быстрого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), что побудило бизнес брать много кредитов по плавающим ставкам в надежде на быстрое снижение ставок. Это, в свою очередь, способствовало росту кредитной активности.

Значение коммуникации

Набиуллина подчеркнула, что не только решения по ставкам важны, но и качество коммуникации. Центральный банк постоянно работает над тем, чтобы анализировать и корректировать свои действия в этой области, пишет ТАСС.