Рынок бензина входит в зону турбулентности: стабилизация цен оборачивается новыми рисками

В октябре 2025 года рынок бензина в России заметно оживился: после месяцев отрицательной доходности продажи топлива на АЗС впервые показали плюсовой результат. Однако за внешней позитивной динамикой скрывается куда более сложная картина. Финансовая нагрузка на операторов заправок остаётся высокой, и значительная часть сетей по-прежнему работает с убытком, если учитывать реальные расходы на логистику, аренду, персонал и инфраструктуру.

Что происходит с доходностью бензина

По данным аналитиков, ситуация на рынке меняется неравномерно. У бензина Аи-95 доходность поднялась с минус 0,2 рубля до 1,2 рубля за литр. У Аи-92 — чуть скромнее: с минус 0,4 рубля до 0,3 рубля. Но при оценке полной маржи, которая учитывает каждую статью затрат, картина остаётся тревожной: на конец октября при продаже Аи-92 убыток достигал 3,7 рубля на литре.

Рост доходности связан сразу с несколькими факторами: снижением биржевых котировок, увеличением розничных цен и временным снятием риска по демпферу. Мораторий на его обнуление дал нефтяным компаниям больше предсказуемости, а АЗС — возможность планировать закупки и продажи.

"Доходность продаж топлива на заправках варьируется в зависимости от региона, сети АЗС и даже конкретной точки продажи", — отметил управляющий партнёр трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко.

Он добавил, что итоговые показатели рентабельности станут ясны только в конце года — сейчас рынок колеблется слишком резко.

Параллельно власти регионов фиксируют проблемы с доступностью топлива. Забайкалье официально попросило ускорить поставки бензина из Красноярского края и Иркутской области, поскольку местные АЗС сталкиваются с дефицитом.

"проблемы с выпуском топлива из-за внеплановых ремонтов на НПЗ не исчезли", — подчеркнул энергетический эксперт Кирилл Родионов.

По его оценке, к концу года розничные цены могут расти в два раза быстрее инфляции, а это ударит и по автомобилистам, и по бизнесу.

Сравнение факторов, влияющих на рентабельность АЗС

Фактор Текущая динамика Ожидаемое влияние Биржевые котировки Снижаются Возможен резкий разворот вверх Розничные цены Растут медленно Могут перестать расти из-за падения спроса Демпфер Зафиксирован, риски снижены Политика может измениться Операционные расходы Остаются высокими Требуют оптимизации и инвестиций Логистика и поставки Нестабильны в отдельных регионах Потребуется усиление межрегиональных поставок

Советы шаг за шагом: как АЗС могут улучшить финансовый результат

Пересмотреть логистику. Контракты с несколькими поставщиками, а также резервные склады позволяют сглаживать скачки цен. Развивать сопутствующие продажи: кофе-пойнты, товары для авто, расходники, страховка ОСАГО — всё это увеличивает средний чек. Внедрять цифровые инструменты управления: системы аналитики, программы учёта остатков, сервисы прогнозирования спроса. Проводить энергоаудит и замену оборудования — например, на энергоэффективные насосы и освещение. Привлекать клиентов через сервисы: бонусные программы, мобильные приложения, быстрые автомойки и услуги по экспресс-диагностике авто.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : ориентироваться только на повышение розничной цены.

Последствие : потеря клиентов и резкое падение оборота.

Альтернатива : усиливать дополнительный сервис — кафе, магазин автотоваров, продажу стеклоомывающей жидкости, аксессуаров, масла.

Ошибка : закупать топливо без учёта региональных особенностей.

Последствие : избытки или нехватка топлива, увеличение затрат на хранение.

Альтернатива : подключить аналитические сервисы, которые оценивают спрос по часам и дням недели.

Ошибка: игнорировать состояние оборудования.

Последствие: перерасход электроэнергии и простои.

Альтернатива: своевременное обслуживание и замена критических узлов.

А что если рынок снова резко развернётся?

Риск нового витка роста цен вполне реален. Нестабильность поставок, ремонт НПЗ и глобальные колебания на нефтяном рынке могут вновь поднять стоимость топлива. В таком сценарии АЗС, работающие с минимальной маржой, окажутся в зоне риска. Однако благодаря расширению услуг и развитию сопутствующей торговли часть сетей сможет снизить зависимость от прямой продажи бензина.

Плюсы и минусы текущей стабилизации

Плюсы Минусы Маржа впервые стала положительной По полной себестоимости рентабельность остается отрицательной Сняты риски непредсказуемого демпфера Высокие расходы давят на независимые АЗС Розничные цены немного улучшили доходы Рост цен ограничен платежеспособностью покупателей Сократились убытки компаний Сохраняются перебои с поставками

FAQ

Как выбрать АЗС для корпоративного автопарка?

Смотрите на стабильность поставок, наличие скидочных программ, качественное оборудование и уровень розничных сервисов.

Почему при росте розничных цен АЗС остаются в минусе?

Потому что закупочные цены, логистика, обслуживание оборудования и аренда растут быстрее, чем позволяет поднимать цены рынок.

Какие факторы чаще всего вызывают дефицит топлива в регионах?

Ремонт НПЗ, узкие места логистики, нехватка вагонов-цистерн, сезонный спрос и удалённость от основных переработчиков.

Мифы и правда

Миф: если цены растут, АЗС точно зарабатывают больше.

Правда: зачастую растут только расходы, а маржа остаётся отрицательной.

Миф: дефицит топлива — вина конкретных заправок.

Правда: проблемы чаще возникают на стороне производителей и транспортировки.

Миф: демпфер гарантирует стабильность.

Правда: он лишь смягчает резкие скачки, но не решает структурных проблем отрасли.

Сон и психология: почему это важно для водителей

Дальние поездки требуют внимания и концентрации. Недосып снижает реакцию и увеличивает риск аварий. Характерные сервисы на АЗС — кофе-зоны, тёплые закуски, удобные зоны отдыха — помогают водителям оставаться бодрыми. Это снижает вероятность ошибок на дороге и уменьшает расход топлива: спокойная манера езды экономит литры так же эффективно, как новые шины или качественное моторное масло.

Три факта о топливном рынке

Доходность магазинов при АЗС в некоторых регионах уже превышает прибыль от продажи бензина.

Независимые сети быстрее реагируют на скачки биржевых цен, чем крупные холдинги.

Дизельное топливо остаётся самым стабильным по маржинальности, что влияет на ассортиментную стратегию заправок.

Исторический контекст

В 1990-е рынок топлива был хаотичным: зависимость от поставщиков была максимальной. В 2010-х рост частных НПЗ усилил конкуренцию и усложнил логистику. После 2020 года государственное регулирование стало определяющим фактором устойчивости АЗС.

Доходность продаж бензина в октябре ненадолго вышла в плюс, но большинство АЗС всё ещё в убытке из-за высоких расходов. Рынок остаётся нестабильным, есть риск нового роста цен и сохраняются региональные проблемы с поставками.