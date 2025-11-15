Рынок бензина входит в зону турбулентности: стабилизация цен оборачивается новыми рисками

В октябре 2025 года рынок бензина в России заметно оживился: после месяцев отрицательной доходности продажи топлива на АЗС впервые показали плюсовой результат. Однако за внешней позитивной динамикой скрывается куда более сложная картина. Финансовая нагрузка на операторов заправок остаётся высокой, и значительная часть сетей по-прежнему работает с убытком, если учитывать реальные расходы на логистику, аренду, персонал и инфраструктуру.
По данным аналитиков, ситуация на рынке меняется неравномерно. У бензина Аи-95 доходность поднялась с минус 0,2 рубля до 1,2 рубля за литр. У Аи-92 — чуть скромнее: с минус 0,4 рубля до 0,3 рубля. Но при оценке полной маржи, которая учитывает каждую статью затрат, картина остаётся тревожной: на конец октября при продаже Аи-92 убыток достигал 3,7 рубля на литре.
Рост доходности связан сразу с несколькими факторами: снижением биржевых котировок, увеличением розничных цен и временным снятием риска по демпферу. Мораторий на его обнуление дал нефтяным компаниям больше предсказуемости, а АЗС — возможность планировать закупки и продажи.
"Доходность продаж топлива на заправках варьируется в зависимости от региона, сети АЗС и даже конкретной точки продажи", — отметил управляющий партнёр трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко.
Он добавил, что итоговые показатели рентабельности станут ясны только в конце года — сейчас рынок колеблется слишком резко.
Параллельно власти регионов фиксируют проблемы с доступностью топлива. Забайкалье официально попросило ускорить поставки бензина из Красноярского края и Иркутской области, поскольку местные АЗС сталкиваются с дефицитом.
"проблемы с выпуском топлива из-за внеплановых ремонтов на НПЗ не исчезли", — подчеркнул энергетический эксперт Кирилл Родионов.
По его оценке, к концу года розничные цены могут расти в два раза быстрее инфляции, а это ударит и по автомобилистам, и по бизнесу.
|Фактор
|Текущая динамика
|Ожидаемое влияние
|Биржевые котировки
|Снижаются
|Возможен резкий разворот вверх
|Розничные цены
|Растут медленно
|Могут перестать расти из-за падения спроса
|Демпфер
|Зафиксирован, риски снижены
|Политика может измениться
|Операционные расходы
|Остаются высокими
|Требуют оптимизации и инвестиций
|Логистика и поставки
|Нестабильны в отдельных регионах
|Потребуется усиление межрегиональных поставок
Риск нового витка роста цен вполне реален. Нестабильность поставок, ремонт НПЗ и глобальные колебания на нефтяном рынке могут вновь поднять стоимость топлива. В таком сценарии АЗС, работающие с минимальной маржой, окажутся в зоне риска. Однако благодаря расширению услуг и развитию сопутствующей торговли часть сетей сможет снизить зависимость от прямой продажи бензина.
|Плюсы
|Минусы
|Маржа впервые стала положительной
|По полной себестоимости рентабельность остается отрицательной
|Сняты риски непредсказуемого демпфера
|Высокие расходы давят на независимые АЗС
|Розничные цены немного улучшили доходы
|Рост цен ограничен платежеспособностью покупателей
|Сократились убытки компаний
|Сохраняются перебои с поставками
Как выбрать АЗС для корпоративного автопарка?
Смотрите на стабильность поставок, наличие скидочных программ, качественное оборудование и уровень розничных сервисов.
Почему при росте розничных цен АЗС остаются в минусе?
Потому что закупочные цены, логистика, обслуживание оборудования и аренда растут быстрее, чем позволяет поднимать цены рынок.
Какие факторы чаще всего вызывают дефицит топлива в регионах?
Ремонт НПЗ, узкие места логистики, нехватка вагонов-цистерн, сезонный спрос и удалённость от основных переработчиков.
Дальние поездки требуют внимания и концентрации. Недосып снижает реакцию и увеличивает риск аварий. Характерные сервисы на АЗС — кофе-зоны, тёплые закуски, удобные зоны отдыха — помогают водителям оставаться бодрыми. Это снижает вероятность ошибок на дороге и уменьшает расход топлива: спокойная манера езды экономит литры так же эффективно, как новые шины или качественное моторное масло.
Доходность продаж бензина в октябре ненадолго вышла в плюс, но большинство АЗС всё ещё в убытке из-за высоких расходов. Рынок остаётся нестабильным, есть риск нового роста цен и сохраняются региональные проблемы с поставками.
