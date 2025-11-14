Налоговые изменения для мигрантов: что приводит к повышению ставок в регионах

Регионы повышают налог для мигрантов при их переизбытке — налоговый консультант

Решение о повышении налога для трудовых мигрантов в регионах напрямую связано с состоянием их рынков труда и кадровой ситуацией. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

Ранее председатель Госсобрания республики Константин Толкачев заявил, что в Башкирии планируют повысить ставку НДФЛ для трудовых мигрантов, увеличив коэффициент, отражающий особенности регионального рынка труда, на 23%.

Сивков отметил, что подобные решения регионы принимают индивидуально, исходя прежде всего из кадровой ситуации. По его словам, если регион испытывает дефицит рабочей силы, повышать ставку смысла нет, поскольку это только усугубит нехватку работников. Если же наблюдается избыток мигрантов, власти могут корректировать налог, чтобы перераспределить трудовые потоки.

"Если в регионе есть кадровый голод, то повышать налог никто не будет. А если там переизбыток иммигрантов, то повышение используют для регулирования потока работников, чтобы часть из них уходила в другие регионы. Дополнительный фискальный эффект в этом случае минимален, потому что сборы с мигрантов не формируют значимую долю бюджета", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что основная цель таких мер — не увеличение доходов бюджета, а балансировка рынка труда, чтобы высвободить рабочие места для местных жителей и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру.