Дороги без светофоров приходят в регионы: Россия активно строит автомагистрали

С 9 до 10 тыс. км: дорожный план, который перевернёт логистику России

В России продолжается активное строительство скоростных автодорог. Строители подчеркивают важность решения финансовых вопросов, а логистические компании — необходимость поддержания качественной инфраструктуры магистралей.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentina Filippova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Машины на трассе

Участок трассы М-12 "Восток"

Участок трассы М-12 "Восток" располагается в Свердловской области и является частью крупного проекта по модернизации дорожной сети.

Согласно заявлению вице-премьера Марата Хуснуллина, в России сконцентрировано всего 0,6% скоростных дорог по сравнению с общей дорожной сетью. Он отметил, что этот процент слишком мал и требует увеличения для улучшения экономики регионов и всей страны.

Развитие скоростных магистралей

Серьезное строительство скоростных автомагистралей в России началось только в 1990-х годах. В современных условиях такие дороги обеспечивают движение со скоростью 110 км/ч и выше, без светофоров и разворотов на одном уровне, при этом предусмотрены зоны сервиса и отдыха.

Планы правительства

На данный момент общая длина скоростных дорог составляет около 9 тыс. км. Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что через шесть лет эта цифра должна превысить 10 тыс. км. В дальнейшем планируется запуск не менее 700 км новых участков ежегодно.

Преимущества скоростного движения

Министр транспорта России Андрей Никитин объяснил, что скоростное движение сокращает время в пути для граждан, снижает логистические издержки для бизнеса и способствует сбалансированному развитию страны. Правительство формирует единую транспортную систему, выполняя поставленные президентом задачи, пишет РБК.