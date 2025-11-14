Дороги без светофоров приходят в регионы: Россия активно строит автомагистрали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Экономика

В России продолжается активное строительство скоростных автодорог. Строители подчеркивают важность решения финансовых вопросов, а логистические компании — необходимость поддержания качественной инфраструктуры магистралей.

Машины на трассе
Фото: commons.wikimedia.org by Valentina Filippova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Машины на трассе

 Участок трассы М-12 "Восток"

Участок трассы М-12 "Восток" располагается в Свердловской области и является частью крупного проекта по модернизации дорожной сети.

Согласно заявлению вице-премьера Марата Хуснуллина, в России сконцентрировано всего 0,6% скоростных дорог по сравнению с общей дорожной сетью. Он отметил, что этот процент слишком мал и требует увеличения для улучшения экономики регионов и всей страны.

Развитие скоростных магистралей

Серьезное строительство скоростных автомагистралей в России началось только в 1990-х годах. В современных условиях такие дороги обеспечивают движение со скоростью 110 км/ч и выше, без светофоров и разворотов на одном уровне, при этом предусмотрены зоны сервиса и отдыха.

 Планы правительства

На данный момент общая длина скоростных дорог составляет около 9 тыс. км. Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что через шесть лет эта цифра должна превысить 10 тыс. км. В дальнейшем планируется запуск не менее 700 км новых участков ежегодно.

 Преимущества скоростного движения

Министр транспорта России Андрей Никитин объяснил, что скоростное движение сокращает время в пути для граждан, снижает логистические издержки для бизнеса и способствует сбалансированному развитию страны. Правительство формирует единую транспортную систему, выполняя поставленные президентом задачи, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
