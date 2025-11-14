Российская экономика: неожиданные вызовы, которые остались в тени оптимистичных прогнозов

Заявления о восстановлении экономики России противоречивы — экономист Лежава

Заявления о полном восстановлении российской экономики нельзя считать объективными, поскольку ключевые макроэкономические процессы указывают на обратное. Об этом в комментарии для Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик и публицист Александр Лежава.

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину сообщило, что российская экономика, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась.

Лежава отметил, что подобные заявления в последние годы сопровождаются корректировками прогнозов по ключевым экономическим показателям. Он подчеркнул, что сроки достижения целевой инфляции пересматривались, а оценки восстановления экономики, по его мнению, могут не в полной мере учитывать текущие вызовы. Эксперт предположил, что такие формулировки связаны с особенностями официальной коммуникации.

По его словам, текущие процессы свидетельствуют не о росте, а о сохранении сложной динамики экономической активности. Эксперт указал на сокращение персонала, закрытие предприятий и падение объемов средств на счетах компаний, что, по его мнению, отражает общее ослабление экономических процессов. Лежава подчеркнул, что говорить о фазе восстановления в таких условиях преждевременно.

Экономист добавил, что ключевой проблемой остается слабый спрос, восстановить который может только государство. Стимулирование крупных компаний поддерживает смежные отрасли, однако объем поддержки сокращается, а не расширяется. Это ограничение ресурсов ослабляет экономику, снижая возможности предприятий по поддержанию производства и инвестиций. Эксперт подчеркнул, что для предотвращения дальнейшего охлаждения необходимы меры по расширению финансирования, поддержке загрузки мощностей и стимулированию внутреннего спроса.