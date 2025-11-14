Совкомбанк заработал по МСФО 35 млрд руб. чистой прибыли за 9 мес. 2025 г.

ПАО "Совкомбанк" (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года.

Фото: Пресс-служба Совкомбанка Совкомбанк

Ключевые показатели группы демонстрируют улучшение: расширение чистой процентной маржи, рост комиссионных доходов и доходов от небанковского бизнеса, стабилизацию рисков в рознице, рост операционной эффективности.

Ключевые финансовые показатели за 9 месяцев 2025 г. / на 30 сентября 2025 г.:

Выручка продолжила рост: 703 млрд руб. (+4% 3кв./2кв. и +38% г/г)

Чистая прибыль: 35 млрд руб. (рост в 3,6 раза 3кв./2кв. и -38% г/г)

Чистые процентные доходы: 121 млрд руб. (+24% 3кв./2кв. и +2% г/г)

Чистые комиссионные доходы: 34 млрд руб. (+15% 3кв./2кв. и +34% г/г)

Доходы от небанковской деятельности: 41 млрд руб. (+17% 3кв./2кв. и рост в 1,5 раза г/г)

Чистая процентная маржа (ЧПМ): 4,9% (+1 п. п. 3кв./2кв. и -0,7 п. п. г/г)

Стоимость фондирования (COF): 16,8% (-1,4 п. п. 3кв./2 кв. и +3,7 п. п. г/г)

Стоимость риска (COR): 3,1% (-0,3 п. п. 3кв./2 кв. и +0,5 п. п. г/г)

Кредитный портфель: 2,8 трлн руб. (+6% 3кв./2кв. и +16% г/г)

Акционерный капитал: 368 млрд руб. (+4% 3кв./2кв. и +17% г/г)

Чистая прибыль на акцию: 1,57 руб. (9м24: 2,73 руб.)

Динамика сегментов

Розничный сегмент

Выручка: уверенный рост до 351 млрд руб. (+4% 3кв./2кв. и +46% г/г) за счет процентных доходов залоговых кредитов и доходов от страхового бизнеса.

Кредитный портфель: 1,3 трлн руб. (+1% 3кв./2кв. и +9% г/г). Факторы: замедление потребительского кредитования и рост залогового кредитования — автокредитов и ипотеки.

Стоимость риска: 5,0% за 9 месяцев 2025 г. После двух кварталов роста стоимость риска снизилась: доля новых просрочек стабилизировалась, уровень дефолтов уменьшился в силу сокращения количества заемщиков с "серыми" доходами.

Корпоративный сегмент

Выручка: существенный рост год к году до 288 млрд руб. (-1% 3кв./2кв. и +62% г/г) за счет роста доходности кредитного портфеля, комиссионных доходов от выдачи банковских гарантий, организации выпусков облигаций и доходов от электронных площадок.

Кредитный портфель: 1,6 трлн руб. (+11% 3кв./2кв. и +23% г/г). Основным драйвером роста стали кредиты крупным компаниям.

Гарантии: рост до 1 трлн руб. (+4% 3кв./2кв. и +29% г/г). Выдача гарантий — основной источник комиссий за счет достижения большей синергии между подразделениями Группы.

Стоимость риска: 1,3% 9 месяцев 2025 г. Рост с низкой базы 1 квартала 2025 г. (за счёт отрицательной переоценки резервов по валютным кредитам), сдержанный уровень новых дефолтов, качество портфеля остаётся высоким.

Казначейство

Портфель ценных бумаг: 571 млрд руб. (+1% 3кв./2кв. и +2% г/г) перераспределен в пользу более коротких и доходных бумаг.

Доходность портфеля (YTM): 16,4%. Такая доходность получена за счёт качественного подбора бумаг и умеренной дюрации. Дюрация — около 1 года.

Небанковский бизнес

Страхование: рекорд по премиям 33 млрд руб. (+12% г/г), за счёт синергии с экосистемой банка. Драйверами стали страхование жизни и рост продаж через партнерские каналы.

Лизинг: портфель 77 млрд руб. (-4% г/г). Практически "плоский" портфель несмотря на крайне сложный рынок.

Факторинг: портфель 118 млрд руб. (+13% г/г). Рост в сегменте госсектора и B2B.

Электронные площадки: рост объемов контрактов на 13% г/г в корпоративных и госзакупках.

Платежные сервисы: рост транзакций на 51% г/г за счет масштабирования экосистемы.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев:

"Мы возвращаемся на траекторию роста. Маржа и прибыль начали расти, стоимость риска стабилизируется. Рост в страховании и платёжном бизнесе — значительный. Отдельно хочу отметить рост бизнеса электронных торговых площадок. Несмотря на уже значительную долю рынка, он продолжает эффективно расти".

