Гигант под землёй: рудник в Ляонине открыл 513 м пласта и 1,44 тыс. тонн золота

В северо-восточной китайской провинции Ляонин геологи из КНР выявили крупнейшее в стране залегание низкопробного золота. По данным министерства природных ресурсов Китая, запасы драгоценного металла оцениваются в 1,44 тыс. тонн.
Согласно информации, опубликованной ведомством в WeChat, содержание золота в руднике Дадунгоу в среднем равно 0,56 г на тонну. Протяженность рудоносного тела превышает 3,1 тыс. км, глубина залегания варьируется от 115 до 913 м. Средняя толщина пласта составляет 263 м, а максимальная достигает 513 м.
В официальном заявлении отмечается, что эксплуатация данного месторождения позволит нарастить стратегические резервы золота в КНР и "сыграет важную роль в формировании в провинции Ляонин горнодобывающего центра мирового масштаба", сообщает ТАСС.
