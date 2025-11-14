Гигант под землёй: рудник в Ляонине открыл 513 м пласта и 1,44 тыс. тонн золота

Геологи КНР выявили гигантское залегание низкопробного золота

Экономика

В северо-восточной китайской провинции Ляонин геологи из КНР выявили крупнейшее в стране залегание низкопробного золота. По данным министерства природных ресурсов Китая, запасы драгоценного металла оцениваются в 1,44 тыс. тонн.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капля воды на золоте

Характеристики месторождения

Согласно информации, опубликованной ведомством в WeChat, содержание золота в руднике Дадунгоу в среднем равно 0,56 г на тонну. Протяженность рудоносного тела превышает 3,1 тыс. км, глубина залегания варьируется от 115 до 913 м. Средняя толщина пласта составляет 263 м, а максимальная достигает 513 м.

Значение рудника

В официальном заявлении отмечается, что эксплуатация данного месторождения позволит нарастить стратегические резервы золота в КНР и "сыграет важную роль в формировании в провинции Ляонин горнодобывающего центра мирового масштаба", сообщает ТАСС.