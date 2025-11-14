Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Редкие заднемоторные модели влияли на автокультуру
Гагарина и её возлюбленный переехали в роскошный особняк на Новой Риге
Павловопосадские платки стали элементом современных образов
Упражнения со скручиванием улучшают подвижность поясницы — врачи
Сухой рассол повышает сочность индейки по оценке профессиональных поваров
Российские вузы активно сотрудничают с Африкой
Наталия Орейро выделила комнату в доме для сувениров из России
КГБ изучал древнюю гробницу под пирамидой в Египте
Морган Фримен борется с копированием его голоса нейросетями

Гигант под землёй: рудник в Ляонине открыл 513 м пласта и 1,44 тыс. тонн золота

Геологи КНР выявили гигантское залегание низкопробного золота
1:09
Экономика

В северо-восточной китайской провинции Ляонин геологи из КНР выявили крупнейшее в стране залегание низкопробного золота. По данным министерства природных ресурсов Китая, запасы драгоценного металла оцениваются в 1,44 тыс. тонн.

Капля воды на золоте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капля воды на золоте

Характеристики месторождения

Согласно информации, опубликованной ведомством в WeChat, содержание золота в руднике Дадунгоу в среднем равно 0,56 г на тонну. Протяженность рудоносного тела превышает 3,1 тыс. км, глубина залегания варьируется от 115 до 913 м. Средняя толщина пласта составляет 263 м, а максимальная достигает 513 м.

Значение рудника

В официальном заявлении отмечается, что эксплуатация данного месторождения позволит нарастить стратегические резервы золота в КНР и "сыграет важную роль в формировании в провинции Ляонин горнодобывающего центра мирового масштаба", сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Красота и стиль
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Последние материалы
Эксперты по недвижимости: 15 лет — самый оптимальный срок ипотеки
Регулярный приём снотворных приводит к привыканию — клинический фармаколог
Повара: горчичный порошок связывает масло и уксус в заправке для винегрета
Повышенная жажда и чихание у кошки указывают на приближение дождя: зоологи
Геологи КНР выявили гигантское залегание низкопробного золота
Сладкий вкус тыквы Медовая красавица оценён овощеводами
Агрессивная химия ускорила выцветание пластика отметили водители
Блогерша Чекалина ждёт ребёнка на фоне уголовного дела
Тренд soft goth заменил стиль clean girl в макияже
Екатерина Гордон встала на защиту советских мультфильмов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.