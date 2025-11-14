Копилки опустели: россияне отдали 22 млн монет — зачем Банк России развернул акцию

"Монетная неделя" спасла банки от дефицита мелочи — ГУ ЦБ

Во время прошедшей осенней акции "Монетная неделя" жители Центрального федерального округа (ЦФО) активно участвовали в обмене мелочи, предоставив для возврата в оборот свыше 22 миллионов монет. Общая сумма обмена составила 86,2 миллиона рублей.

Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Лидеры по сбору монет и их вес

Наибольший вклад в общий сбор внесла Московская область, где жители собрали 8,6 миллиона монет, что эквивалентно почти 36 миллионам рублей.

Также в числе лидеров оказались Рязанская, Тверская и Смоленская области, каждая из которых вернула в обращение около 1 миллиона монет.

Общий вес собранных в ЦФО металлических денег достиг впечатляющей отметки в 97 тонн. Для сравнения, это соответствует весу 15 африканских слонов и одного бегемота, сообщает Газета.Ru.

Почему важен возврат монет в оборот

В пресс-службе отметили тенденцию к уменьшению использования монет в повседневных расчетах. По мнению представителей Главного управления ЦБ по ЦФО, люди предпочитают использовать банковские карты и купюры, а монеты часто остаются дома в копилках.

Однако монеты по-прежнему играют важную роль в экономике, обеспечивая банки и торговые точки необходимой мелочью для размена и сдачи. Производство новых монет является затратным процессом, поэтому Банк России ежегодно организует "Монетную неделю" совместно с партнёрами.

Акция позволяет гражданам без комиссий обменивать монеты на банкноты или зачислять их на счет, а предприятиям — получать необходимые для расчётов монеты.

Итоги "Монетной Недели" за последние годы

С 2023 года "Монетная неделя" способствовала возврату в обращение более 64 миллионов монет на общую сумму, превышающую 266 миллионов рублей, как сообщили в пресс-службе.

Напомним, что "Монетная неделя" проходила с 7 по 20 октября по всей России. В 4 тысячах отделений 159 банков и более чем 3,5 тысячах торговых точках осуществлялся обмен монет на банкноты.