Сладкая арифметика: вафли и сгущёнка принесли почти $112 млн

Казахстан скупает российские вафли и сгущёнку — ФЦ "Агроэкспорт"
Экономика

За первые три квартала 2025 года, объёмы экспорта российского сгущённого молока и вафель продемонстрировали положительную динамику. 

вафли
Фото: freepik
вафли

Данные по экспорту

В денежном эквиваленте, рост составил 21% и 10% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За отчетный период на международные рынки было отправлено свыше 40 тысяч тонн вафельной продукции, общей стоимостью около 100 миллионов долларов, а также примерно 5,8 тысяч тонн сгущенного молока, оцениваемого в 11,8 миллионов долларов.

Казахстан лидирует по импорту

Казахстан занимает лидирующую позицию среди стран-импортёров российских сладостей, если рассматривать стоимостные показатели.

2022 год стал наиболее благоприятным для экспорта российского сгущенного молока, когда объем поставок на зарубежные рынки достиг примерно 24 миллионов долларов, пишет "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
