Сладкая арифметика: вафли и сгущёнка принесли почти $112 млн

Экономика

За первые три квартала 2025 года, объёмы экспорта российского сгущённого молока и вафель продемонстрировали положительную динамику.

Фото: freepik вафли

Данные по экспорту

В денежном эквиваленте, рост составил 21% и 10% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За отчетный период на международные рынки было отправлено свыше 40 тысяч тонн вафельной продукции, общей стоимостью около 100 миллионов долларов, а также примерно 5,8 тысяч тонн сгущенного молока, оцениваемого в 11,8 миллионов долларов.

Казахстан лидирует по импорту

Казахстан занимает лидирующую позицию среди стран-импортёров российских сладостей, если рассматривать стоимостные показатели.

2022 год стал наиболее благоприятным для экспорта российского сгущенного молока, когда объем поставок на зарубежные рынки достиг примерно 24 миллионов долларов, пишет "Агроэксперт".