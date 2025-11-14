Сладкая арифметика: вафли и сгущёнка принесли почти $112 млн

За первые три квартала 2025 года, объёмы экспорта российского сгущённого молока и вафель продемонстрировали положительную динамику.
В денежном эквиваленте, рост составил 21% и 10% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За отчетный период на международные рынки было отправлено свыше 40 тысяч тонн вафельной продукции, общей стоимостью около 100 миллионов долларов, а также примерно 5,8 тысяч тонн сгущенного молока, оцениваемого в 11,8 миллионов долларов.
Казахстан занимает лидирующую позицию среди стран-импортёров российских сладостей, если рассматривать стоимостные показатели.
2022 год стал наиболее благоприятным для экспорта российского сгущенного молока, когда объем поставок на зарубежные рынки достиг примерно 24 миллионов долларов, пишет "Агроэксперт".
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.