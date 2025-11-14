50% закрытий в ТЦ Москвы: магазины моды массово сворачивают продажу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:22
Экономика

Анализ CORE. XP показывает, что с июля по сентябрь 2025 года половина всех закрытий торговых точек в московских торговых центрах пришлась на магазины, торгующие одеждой, обувью и сопутствующими товарами.

Пожилая женщина выбирает обувь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилая женщина выбирает обувь

Магазины закрываются

Эта цифра на 12 процентных пунктов превысила показатели второго квартала. "Ведомости" ознакомились с данными этого исследования. На долю предприятий общественного питания пришлось лишь 10,5% закрытий в третьем квартале. Точное число закрытых магазинов за третий квартал CORE. XP не сообщает. Однако, согласно их данным, с начала 2025 года и до конца июля по всей России закрылось более 320 магазинов в торговых центрах.

Сегмент моды уменьшается

Похожие данные приводит и NF Group. Представитель компании заявил, что 45% всех закрывшихся магазинов в России за третий квартал приходится на сегмент моды. Однако, по их расчетам, это, напротив, на 9 процентных пунктов меньше, чем доля закрытий в этом сегменте в предыдущем квартале, отметила Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
