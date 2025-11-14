Шок-ставка: Миронов назвал опасную инициативу Минфина, которая откладывает рождение детей

Миронов предупредил о последствиях решения Минфина для молодых семей

По мнению лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, предложение Министерства финансов о введении дифференцированной семейной ипотеки может негативно сказаться на демографической ситуации в стране, откладывая решение молодых пар о рождении детей.



"Антисемейная" ипотека

Миронов выразил обеспокоенность тем, что ипотечная ставка в 12% является "антисемейной" мерой, которая может заставить молодые семьи отложить рождение даже первого ребенка.

Он подчеркнул, что незначительное снижение ставки на 2% для многодетных семей не решит проблему, так как потребность в улучшении жилищных условий возникает уже с появлением первого ребенка. По его мнению, финансовые власти не учитывают потребности семей.

Оптимальные условия ипотеки

Парламентарий считает, что дифференцированная ставка по ипотеке для семей не должна превышать 6%. Он также призвал к снижению ключевой ставки Центробанка, сообщает Газета.Ru.

Предложения "Справедливой России"

Миронов напомнил, что в сентябре фракция "Справедливая Россия" направила в Минфин свои предложения по дифференцированным ипотечным ставкам: 6% для семей с одним ребенком, 4% — с двумя детьми, 2% — с тремя детьми.

Для молодых многодетных семей (трое детей до 35 лет) предлагается установить ставку в 0%. По мнению Миронова, такой подход продемонстрирует реальное стремление государства стимулировать рождаемость, а не ограничивать возможности семей по приобретению жилья.