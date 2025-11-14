Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Прохладная зимовка формирует цветочные почки у кактусов по данным ботаников
Новые данные: киви и ржаной хлеб улучшают работу кишечника — ученые
Яичная скорлупа открыла миру вымерших крокодилов Австралии
Рост утильсбора спровоцировал всплеск спроса на иномарки — Рольф
Отар Кушанашвили узнаёт Валю Карнавал только по губам
Рост обращений туристов из-за отравлений в Лаосе отметили врачи
Исследователи связали жирные молочные продукты с более здоровым сердцем — CARDIA
США нацелились на иракское месторождение ЛУКОЙЛа

Санкции против Ямал СПГ — игра в одни ворота? НОВАТЭК найдёт новые рынки сбыта

''Ямал СПГ'' продолжит покорять мир, даже если Европа скажет ''нет'' — Назаров
Экономика

Начальник управления по связям с инвесторами "НОВАТЭКа" Александр Назаров заявил, что газ "Ямал СПГ" обладает высокой конкурентоспособностью в глобальном масштабе. В случае отказа Европы от его закупок, компания без труда переориентирует поставки на другие рынки.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Сложности замещения "Ямал СПГ" для европейских потребителей

Назаров подчеркнул, что прежде европейским потребителям необходимо найти альтернативные источники для замещения "Ямал СПГ". Импорт СПГ в Европу ежегодно растет, и сейчас регион потребляет максимально возможные объемы. Доля "Ямал СПГ" в европейском импорте составляла 17-18%, и его физическая замена представляет собой значительную проблему.

Появление новых рынков сбыта

Помимо традиционных потребителей, появляются новые рынки сбыта СПГ, например, Египет, где наблюдается экономический рост, но при этом существуют проблемы с собственной добычей газа.

Преимущества "Ямал СПГ" на рынке

"НОВАТЭК" наряду с Катаром является одним из лидеров по низким производственным затратам СПГ в мире. Это обеспечивает конкурентоспособность продукта на любом рынке. В отличие от американских производителей, "НОВАТЭК" — вертикально интегрированная компания с низкой себестоимостью добычи газа, что дает значительное конкурентное преимущество. Арктические СПГ-заводы также обладают большей эффективностью по сжижению по сравнению с заводами в южных штатах США.

Назаров уверен, что "НОВАТЭК" сможет найти новых потребителей, если действующие решат отказаться от закупок. Однако ключевой вопрос заключается в том, смогут ли потребители физически отказаться от "Ямал СПГ", и в случае положительного ответа, компания без проблем перенаправит поставки.

Санкции ЕС и перспективы "Ямал СПГ"

Евросоюз планирует поэтапный отказ от российского СПГ в рамках санкционного пакета, начиная с апреля 2026 года и заканчивая полным запретом к 1 января 2027 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Красота и стиль
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Последние материалы
Исследователи связали жирные молочные продукты с более здоровым сердцем — CARDIA
США нацелились на иракское месторождение ЛУКОЙЛа
Горнолыжный комплекс "Трёхгорье" в ХМАО дарит незабываемые впечатления
Новый утильсбор распространится на машины свыше 160 л. с. — Минпромторг
Мышечная тренировка предотвращает травмы коленных суставов — доктор Зайферт
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Это станет заменой смартфону через несколько лет — Илон Маск
Металлический черенок увеличивает прочность инструмента — агроном Илья Федотов
Россия обучит китайских моряков плаванию по Севморпути
Шахназаров заступился за Лепса после слов Шнурова о нём
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.