Санкции против Ямал СПГ — игра в одни ворота? НОВАТЭК найдёт новые рынки сбыта

Начальник управления по связям с инвесторами "НОВАТЭКа" Александр Назаров заявил, что газ "Ямал СПГ" обладает высокой конкурентоспособностью в глобальном масштабе. В случае отказа Европы от его закупок, компания без труда переориентирует поставки на другие рынки.
Назаров подчеркнул, что прежде европейским потребителям необходимо найти альтернативные источники для замещения "Ямал СПГ". Импорт СПГ в Европу ежегодно растет, и сейчас регион потребляет максимально возможные объемы. Доля "Ямал СПГ" в европейском импорте составляла 17-18%, и его физическая замена представляет собой значительную проблему.
Помимо традиционных потребителей, появляются новые рынки сбыта СПГ, например, Египет, где наблюдается экономический рост, но при этом существуют проблемы с собственной добычей газа.
"НОВАТЭК" наряду с Катаром является одним из лидеров по низким производственным затратам СПГ в мире. Это обеспечивает конкурентоспособность продукта на любом рынке. В отличие от американских производителей, "НОВАТЭК" — вертикально интегрированная компания с низкой себестоимостью добычи газа, что дает значительное конкурентное преимущество. Арктические СПГ-заводы также обладают большей эффективностью по сжижению по сравнению с заводами в южных штатах США.
Назаров уверен, что "НОВАТЭК" сможет найти новых потребителей, если действующие решат отказаться от закупок. Однако ключевой вопрос заключается в том, смогут ли потребители физически отказаться от "Ямал СПГ", и в случае положительного ответа, компания без проблем перенаправит поставки.
Евросоюз планирует поэтапный отказ от российского СПГ в рамках санкционного пакета, начиная с апреля 2026 года и заканчивая полным запретом к 1 января 2027 года.
Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.