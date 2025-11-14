Санкции против Ямал СПГ — игра в одни ворота? НОВАТЭК найдёт новые рынки сбыта

''Ямал СПГ'' продолжит покорять мир, даже если Европа скажет ''нет'' — Назаров

Начальник управления по связям с инвесторами "НОВАТЭКа" Александр Назаров заявил, что газ "Ямал СПГ" обладает высокой конкурентоспособностью в глобальном масштабе. В случае отказа Европы от его закупок, компания без труда переориентирует поставки на другие рынки.

Сложности замещения "Ямал СПГ" для европейских потребителей

Назаров подчеркнул, что прежде европейским потребителям необходимо найти альтернативные источники для замещения "Ямал СПГ". Импорт СПГ в Европу ежегодно растет, и сейчас регион потребляет максимально возможные объемы. Доля "Ямал СПГ" в европейском импорте составляла 17-18%, и его физическая замена представляет собой значительную проблему.

Появление новых рынков сбыта

Помимо традиционных потребителей, появляются новые рынки сбыта СПГ, например, Египет, где наблюдается экономический рост, но при этом существуют проблемы с собственной добычей газа.

Преимущества "Ямал СПГ" на рынке

"НОВАТЭК" наряду с Катаром является одним из лидеров по низким производственным затратам СПГ в мире. Это обеспечивает конкурентоспособность продукта на любом рынке. В отличие от американских производителей, "НОВАТЭК" — вертикально интегрированная компания с низкой себестоимостью добычи газа, что дает значительное конкурентное преимущество. Арктические СПГ-заводы также обладают большей эффективностью по сжижению по сравнению с заводами в южных штатах США.

Назаров уверен, что "НОВАТЭК" сможет найти новых потребителей, если действующие решат отказаться от закупок. Однако ключевой вопрос заключается в том, смогут ли потребители физически отказаться от "Ямал СПГ", и в случае положительного ответа, компания без проблем перенаправит поставки.

Санкции ЕС и перспективы "Ямал СПГ"

Евросоюз планирует поэтапный отказ от российского СПГ в рамках санкционного пакета, начиная с апреля 2026 года и заканчивая полным запретом к 1 января 2027 года.