Нефтяной крах в Ираке? Что стоит за форс-мажором ЛУКОЙЛа

США нацелились на иракское месторождение ЛУКОЙЛа

Экономика

Разработка значительного иракского нефтяного месторождения "Западная Курна — 2", оператором которого является российская компания ЛУКОЙЛ, представляет потенциальный интерес для американских нефтяных корпораций. Помимо этого, в поле зрения США могут находиться и другие международные проекты ЛУКОЙЛа.

Фото: commons.wikimedia.org by zonemars, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лукойл

Форс-мажор на "Западной Курне — 2" и санкционное давление

Как сообщило агентство Reuters 11 ноября, ЛУКОЙЛ объявил о форс-мажоре на "Западной Курне — 2", приостановив все работы. Причина такого решения очевидна: компания попала под санкции Министерства финансов США (SDN-лист), что фактически блокирует ее деятельность за пределами России. Под ограничения попали ключевые добывающие подразделения компании, а также проекты, где ее доля составляет 50% и выше.

Значимость "Западной Курны — 2" и потенциальные последствия санкций

ЛУКОЙЛ является оператором "Западной Курны — 2" с долей 75%. Месторождение входит в число крупнейших в мире, с извлекаемыми запасами около 14 миллиардов баррелей. Разработка ведется с 2014 года. Добыча на момент объявления форс-мажора составляла около 480 тысяч баррелей в сутки, с планами по увеличению до 800 тысяч баррелей в сутки.

Для понимания масштаба: общая добыча нефти в Ираке в 2024 году составила 4,5 миллиона баррелей в сутки (без газового конденсата), то есть на "Западную Курну — 2" приходилось около 10%.

Вполне вероятно, что при введении санкций США рассматривали варианты будущего такого крупного актива, принадлежащего российской компании, наряду с другими ее зарубежными проектами, пишет РГ.