Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Антисемейной" назвал ипотеку под 12 процентов Сергей Миронов
Массивная мебель и работающая электроника создают помехи Wi-Fi
Ходьба улучшила устойчивость мозга к старению — неврологи
Гладилин призвал не вспоминать ошибку Сафонова в матче с Перу
Ветеринары: кошки инстинктивно избегают мисок, стоящих рядом с едой
Жители Кузбасса ощутили подземные толчки — Единая геофизическая служба РАН
Винные туры в Армении набирают популярность
Приспособления Быстрокреп ускоряют подвязку растений — ogorod.ru
Бекон усиливает аромат тушёной картошки при умеренной обжарке

Долги ЖКХ рвут бюджет России: электронные платёжки — последний шанс

Электронные платёжные документы предложены для снижения долгов — Минстрой
1:39
Экономика

Согласно заявлению министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, общая сумма невыплаченных долгов за тепло и водоснабжение в России достигла 415 миллиардов рублей.

долги за ЖКХ
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги за ЖКХ

В эту сумму входят задолженности как населения, так и организаций, предоставляющих коммунальные услуги, бюджетных учреждений и прочих промышленных потребителей.

Файзуллин подчеркнул, что внедрение электронных платёжных документов может стать важным инструментом для снижения задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Эксперимент по взысканию долгов онлайн

В России реализуется пилотный проект по онлайн-информированию и взаимодействию в процессе взыскания долгов за коммунальные услуги. Этот эксперимент, стартовавший 1 июля 2025 года, продлится до 30 июня 2026 года и охватит 20 российских регионов.

Возможности ГИС ЖКХ

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) была запущена в тестовом режиме 1 июля 2016 года. Система предоставляет пользователям возможность проверки задолженности по коммунальным услугам, передачи показаний счётчиков, осуществления онлайн-оплаты счетов и проверки лицензий управляющих компаний.

Кроме того, портал содержит актуальные новости сферы ЖКХ, информацию о программах капитального ремонта и переселения, данные о тарифах, льготах и субсидиях, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Недвижимость
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Еда и рецепты
Кулинары представили рецепт салата Кобыла под шубой
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Последние материалы
"Антисемейной" назвал ипотеку под 12 процентов Сергей Миронов
Массивная мебель и работающая электроника создают помехи Wi-Fi
Ходьба улучшила устойчивость мозга к старению — неврологи
Гладилин призвал не вспоминать ошибку Сафонова в матче с Перу
Ветеринары: кошки инстинктивно избегают мисок, стоящих рядом с едой
Жители Кузбасса ощутили подземные толчки — Единая геофизическая служба РАН
Винные туры в Армении набирают популярность
Приспособления Быстрокреп ускоряют подвязку растений — ogorod.ru
Бекон усиливает аромат тушёной картошки при умеренной обжарке
Биткоин и Ethereum подешевели на крипторынке — данные Coinmarketcap и Coinglass
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.