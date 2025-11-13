Долги ЖКХ рвут бюджет России: электронные платёжки — последний шанс

Электронные платёжные документы предложены для снижения долгов — Минстрой

Согласно заявлению министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, общая сумма невыплаченных долгов за тепло и водоснабжение в России достигла 415 миллиардов рублей.

В эту сумму входят задолженности как населения, так и организаций, предоставляющих коммунальные услуги, бюджетных учреждений и прочих промышленных потребителей.

Файзуллин подчеркнул, что внедрение электронных платёжных документов может стать важным инструментом для снижения задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Эксперимент по взысканию долгов онлайн

В России реализуется пилотный проект по онлайн-информированию и взаимодействию в процессе взыскания долгов за коммунальные услуги. Этот эксперимент, стартовавший 1 июля 2025 года, продлится до 30 июня 2026 года и охватит 20 российских регионов.

Возможности ГИС ЖКХ

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) была запущена в тестовом режиме 1 июля 2016 года. Система предоставляет пользователям возможность проверки задолженности по коммунальным услугам, передачи показаний счётчиков, осуществления онлайн-оплаты счетов и проверки лицензий управляющих компаний.

Кроме того, портал содержит актуальные новости сферы ЖКХ, информацию о программах капитального ремонта и переселения, данные о тарифах, льготах и субсидиях, сообщает ТАСС.