Узбекистан меняет роли: экспортёр хлопка становится его покупателем — у США

Узбекистан, известный как значимый в мире производитель хлопка, планирует закупать его у США. Помимо хлопка, республика Центральной Азии также намерена импортировать соевые бобы из США, пишет EADaily.
В Вашингтоне 6 ноября состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с министром торговли США Говардом Латником, где стороны заключили важные соглашения. Итогом переговоров стало подписание первых контрактов, включая соглашение между АО "Узсаноатэкспорт" и корпорацией Cargill на поставку хлопка.
Узбекские средства массовой информации представляют это как шаг к укреплению позиций на мировых текстильных рынках высокого класса. Достигнута договорённость о закупке Узбекистаном у США в течение трёх лет 100 тысяч тонн хлопка и 2 миллионов тонн соевых бобов.
Следует отметить, что Узбекистан занимает шестое место в мире по производству хлопка.
В ходе саммита "США — Центральная Азия", прошедшего 6 ноября в Вашингтоне, Узбекистан взял на себя обязательства по закупке американской продукции на сумму 35 миллиардов долларов, а также планирует инвестировать в американскую экономику 100 миллиардов долларов в течение десятилетия.
Президент США Дональд Трамп назвал это "невероятной сделкой".
