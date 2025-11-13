Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые уловили радиоволны от межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Мать убила 6-летнего сына и хотела уйти следом: в Москве раскрыта страшная семейная т
Поролоновая губка предотвращает размокание мыла в мыльнице
Саратовская область утвердила программу развития автотуризма по данным властей
Гуманизм кормит волков: Россия прощает палачей, а те рвут глотку в Курской области
Тайга хранит молчание: три страшных сценария исчезновения семьи в Красноярске
Выберу дроны, а не мечеть: жесткий приоритет Хабирова удивил даже депутатов
НАТО дергает за ниточки: провокация с МиГом толкает Россию в объятия ядерного хаоса
Минимализм превращает маленькую спальню в просторное место — архитекторы

Узбекистан меняет роли: экспортёр хлопка становится его покупателем — у США

Узбекистан оформил поставку 100 000 тонн хлопка из США
1:38
Экономика

Узбекистан, известный как значимый в мире производитель хлопка, планирует закупать его у США. Помимо хлопка, республика Центральной Азии также намерена импортировать соевые бобы из США, пишет EADaily.

Поле хлопка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поле хлопка

Встреча на высшем уровне и достигнутые договорённости

В Вашингтоне 6 ноября состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с министром торговли США Говардом Латником, где стороны заключили важные соглашения. Итогом переговоров стало подписание первых контрактов, включая соглашение между АО "Узсаноатэкспорт" и корпорацией Cargill на поставку хлопка.

Стратегическое укрепление позиций на мировом рынке

Узбекские средства массовой информации представляют это как шаг к укреплению позиций на мировых текстильных рынках высокого класса. Достигнута договорённость о закупке Узбекистаном у США в течение трёх лет 100 тысяч тонн хлопка и 2 миллионов тонн соевых бобов.

Следует отметить, что Узбекистан занимает шестое место в мире по производству хлопка.

Инвестиции и обязательства Узбекистана перед США

В ходе саммита "США — Центральная Азия", прошедшего 6 ноября в Вашингтоне, Узбекистан взял на себя обязательства по закупке американской продукции на сумму 35 миллиардов долларов, а также планирует инвестировать в американскую экономику 100 миллиардов долларов в течение десятилетия.

Президент США Дональд Трамп назвал это "невероятной сделкой".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шоу-бизнес
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Земля треснула изнутри: впервые в истории наблюдений зафиксирован разлом плиты в реальном времени
Последние материалы
Ошибки при выращивании чеснока: советы агронома Петрова
Honda представила систему Maintenance Minder для контроля техобслуживания
Узбекистан оформил поставку 100 000 тонн хлопка из США
Новый салат с брынзой и картофелем вытесняет классику
Басков устроил скандал на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Бигуди сохраняют влагу и объём волос без перегрева — стилисты
Учёные восстановили зубную эмаль с помощью белкового матрикса
Сербия заняла первое место среди поставщиков саженцев винограда — Россельхознадзор
Создание объема волос с помощью фена: пошаговое руководство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.