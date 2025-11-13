Виноградный Клондайк: кто снабжает Россию лучшими саженцами — ответ вас удивит

В период с января по октябрь 2025 года в Россию было ввезено 12,9 миллиона единиц посадочного материала. Об этом стало известно из доклада советника руководителя Россельхознадзора Елены Цветковой, представленного на Российском винодельческом форуме.
Согласно презентации, Сербия занимает лидирующую позицию среди стран-экспортёров данной продукции в Российскую Федерацию.
Елена Цветкова отметила увеличение объемов ввоза саженцев и посадочного материала в последние годы. В 2024 году этот показатель составил 17,8 миллиона единиц, включая саженцы, черенки и подвои винограда.
Россельхознадзор сообщает, что в пятёрку крупнейших импортёров саженцев винограда в Россию, помимо Сербии, входят Италия, Австрия, Франция и Испания.
Представитель Россельхознадзора подчеркнула, что Сербия одной из первых стран прошла аудит лабораторий по испытанию семян в соответствии с требованиями российского законодательства к документации на импортируемые семена и посадочный материал, сообщает "Агроэксперт".
