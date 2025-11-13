Виноградный Клондайк: кто снабжает Россию лучшими саженцами — ответ вас удивит

Сербия заняла первое место среди поставщиков саженцев винограда — Россельхознадзор

В период с января по октябрь 2025 года в Россию было ввезено 12,9 миллиона единиц посадочного материала. Об этом стало известно из доклада советника руководителя Россельхознадзора Елены Цветковой, представленного на Российском винодельческом форуме.

Фото: commons.wikimedia.org Виноград

Сербия — ключевой поставщик

Согласно презентации, Сербия занимает лидирующую позицию среди стран-экспортёров данной продукции в Российскую Федерацию.

Динамика импорта

Елена Цветкова отметила увеличение объемов ввоза саженцев и посадочного материала в последние годы. В 2024 году этот показатель составил 17,8 миллиона единиц, включая саженцы, черенки и подвои винограда.

Топ-5 поставщиков

Россельхознадзор сообщает, что в пятёрку крупнейших импортёров саженцев винограда в Россию, помимо Сербии, входят Италия, Австрия, Франция и Испания.

Соблюдение законодательства

Представитель Россельхознадзора подчеркнула, что Сербия одной из первых стран прошла аудит лабораторий по испытанию семян в соответствии с требованиями российского законодательства к документации на импортируемые семена и посадочный материал, сообщает "Агроэксперт".