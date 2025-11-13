Рынок драгоценных металлов штормит: фьючерсы на драгоценные металлы падают

Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы снизилась — NYMEX и Comex

Стоимость фьючерсов на основные драгоценные металлы на американских биржах снова привлекла внимание инвесторов: дневные колебания оказались заметными, хотя и укладываются в общий тренд осторожной торговли. Данные площадок NYMEX и Comex указывают на небольшое, но ощутимое снижение котировок: к вечеру просели контракты на палладий, платину, золото и серебро. Однако динамика внутри торговой сессии демонстрирует неоднородный характер — часть металлов постепенно отыгрывала падение.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Серебряные слитки и монеты

Общий фон и ключевые изменения рынка

На NYMEX декабрьский фьючерс на палладий держался у отметки $1 482,5 за тройскую унцию, потеряв 1,51%. Январский контракт на платину отступил на 1,02% — до $1 614,7 за унцию. На Comex в это же время декабрьское золото стоило $4 202,4 (-0,27%), а серебро — $52,98 (-0,88%). Позже, часть потерь была сглажена: золото отыграло снижение до -0,05%, серебро — до -0,71%. Палладий в отличие от других металлов углубил просадку до 1,55%, а платина немного сузила падение до 0,81%.

Такие разнонаправленные движения характерны для периодов, когда на рынок одновременно давят несколько факторов — смена ожиданий по ставкам, данные о промышленной активности, а также спрос в смежных отраслях. На фоне этих изменений трейдеры чаще обращаются к инструментам хеджирования, включая опционы, а долгосрочные инвесторы — к диверсификации портфеля через физические металлы и ETF.

Плюсы и минусы разных видов металлов

Металл Плюсы Минусы Золото стабильность, высокая ликвидность высокая цена, меньшая динамика Серебро доступность, востребовано в электронике сильная волатильность Платина редкость, промышленный спрос ограниченные рынки сбыта Палладий высокий спрос автопрома резкие скачки цены

Мифы и правда

Миф: золото всегда растёт во время кризиса.

Правда: оно действительно считается "тихой гаванью", но в первые месяцы нестабильности цена может падать из-за ухода капитала в ликвидность.

Миф: серебро менее ценно.

Правда: в промышленности оно порой даже более востребовано, особенно в солнечных панелях.

Миф: платина обязательно дороже золота.

Правда: рынок платины давно оторвался от классического соотношения цен.

Интересные факты

Палладий более чем на 80% используется в производстве автокатализаторов.

Золото сохраняет свойства практически в любых условиях — не ржавеет, не темнеет.

Серебро — один из лучших проводников, поэтому широко применяется в электронике.

Исторический контекст

В 1970-х золото впервые стало свободно торговаться после отмены золотого стандарта. В 2000-х палладий пережил бурный рост из-за дефицита поставок. В 2020 году металлы стали инструментом защиты от инфляции на фоне глобальной неопределённости.