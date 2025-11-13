День, когда рынок дрогнул: ликвидации на $402 млн усилили давление на биткоин и эфир

Котировки двух крупнейших цифровых активов в середине торгового дня вновь уверенно двинулись вниз. Движение было постепенным, но достаточно заметным, чтобы привлечь внимание как активных трейдеров, так и тех, кто лишь наблюдает за динамикой крипторынка. Падение зафиксировали крупнейшие площадки, а данные разных сервисов дополнили картину масштабными ликвидациями на биржах.
Ближе к вечеру биткоин начал снижаться, и первоначальное падение выглядело умеренным. Он терял около половины процента и удерживался чуть выше уровня $101 тысяч. Спустя восемь минут коррекция ускорилась: цена опустилась к $100,6 тысячам, что соответствовало снижению уже почти на один процент.
Ethereum в это же время показывал более резкую реакцию. Первая опубликованная оценка, указывала на снижение курса до $3 350 при потере более 1,2%. Чуть позже цена опустилась ниже $3 330, а дневное падение приблизилось к 2,3%.
Картина в целом отразила общее состояние рынка, которое в начале недели сохраняло высокую волатильность. По данным отраслевых аналитиков, доля биткоина в общей капитализации криптосектора остаётся доминирующей, а Ethereum по-прежнему занимает второе место, но чувствует давление со стороны краткосрочных распродаж.
Сервис Coinmarketcap на 13 ноября оценивал общую рыночную капитализацию криптовалют в $3,39 трлн. Из этой суммы $2,006 трлн приходилось на биткоин — это около 59% всего рынка. На долю Ethereum оставалось почти $401,3 млрд, что соответствует 11,8%. Подобное распределение подчёркивает значимость двух монет, которые определяют направление движения большинства альткоинов, связанных с инфраструктурой DeFi, стейкинг-платформами и экосистемами для Web3-разработки.
Сложная ситуация на рынке сопровождалась масштабной серией ликвидаций. По подсчётам аналитического ресурса Coinglass, за сутки биржи закрыли позиции более 131 тысяч трейдеров, а совокупная сумма ликвидаций превысила $402 млн. Значительная часть приходилась именно на Ethereum — около $131,4 млн.
При этом:
Биткоин в этой статистике занял второе место по ликвидациям: около $122,7 млн. Из них $89,75 млн пришлись на длинные ставки и $33 млн — на короткие. Максимальный единичный ордер на ликвидацию был зафиксирован на бирже Bybit: в паре BTCUSD он составил $5,82 млн.
Если коррекция затянется, возрастёт объём ликвидаций по плечевым позициям — особенно на высокорискованных фьючерсных площадках. Это может кратковременно усилить давление на курс. Однако исторически такие периоды нередко предшествуют фазам консолидации или росту — при условии отсутствия негативных макроэкономических новостей.
Что лучше: торговать вручную или использовать ботов?
Боты удобны при стабильной стратегии, но ручная торговля даёт больше гибкости в периоды повышенной волатильности.
Миф: падение биткоина всегда означает долгий медвежий рынок.
Правда: локальные коррекции часто происходят даже в фазах глобального роста.
Миф: ликвидации — это признак слабости актива.
Правда: ликвидации чаще отражают рискованные стратегии трейдеров, а не качество монеты.
По данным бирж, количество пользователей мобильных приложений для торговли растёт быстрее, чем десктопных.
2017 год — первый крупный пик интереса к BTC и ETH, сопровождавшийся рекордной волатильностью.
2021 год — массовый приток институциональных инвесторов и закрепление биткойна выше $60 тыс.
2022 год — годы крупных ликвидаций, связанных с крахом ряда проектов и бирж, что привело к пересмотру риск-политики трейдеров.
