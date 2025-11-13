Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Антисемейной" назвал ипотеку под 12 процентов Сергей Миронов
Массивная мебель и работающая электроника создают помехи Wi-Fi
Ходьба улучшила устойчивость мозга к старению — неврологи
Гладилин призвал не вспоминать ошибку Сафонова в матче с Перу
Ветеринары: кошки инстинктивно избегают мисок, стоящих рядом с едой
Жители Кузбасса ощутили подземные толчки — Единая геофизическая служба РАН
Винные туры в Армении набирают популярность
Приспособления Быстрокреп ускоряют подвязку растений — ogorod.ru
Бекон усиливает аромат тушёной картошки при умеренной обжарке

День, когда рынок дрогнул: ликвидации на $402 млн усилили давление на биткоин и эфир

Биткоин и Ethereum подешевели на крипторынке — данные Coinmarketcap и Coinglass
5:02
Экономика

Котировки двух крупнейших цифровых активов в середине торгового дня вновь уверенно двинулись вниз. Движение было постепенным, но достаточно заметным, чтобы привлечь внимание как активных трейдеров, так и тех, кто лишь наблюдает за динамикой крипторынка. Падение зафиксировали крупнейшие площадки, а данные разных сервисов дополнили картину масштабными ликвидациями на биржах.

Ethereum и биткоин
Фото: Desingned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ethereum и биткоин

Движение биткоина и эфира: что показывают площадки

Ближе к вечеру биткоин начал снижаться, и первоначальное падение выглядело умеренным. Он терял около половины процента и удерживался чуть выше уровня $101 тысяч. Спустя восемь минут коррекция ускорилась: цена опустилась к $100,6 тысячам, что соответствовало снижению уже почти на один процент.

Ethereum в это же время показывал более резкую реакцию. Первая опубликованная оценка, указывала на снижение курса до $3 350 при потере более 1,2%. Чуть позже цена опустилась ниже $3 330, а дневное падение приблизилось к 2,3%.

Картина в целом отразила общее состояние рынка, которое в начале недели сохраняло высокую волатильность. По данным отраслевых аналитиков, доля биткоина в общей капитализации криптосектора остаётся доминирующей, а Ethereum по-прежнему занимает второе место, но чувствует давление со стороны краткосрочных распродаж.

Обзор капитализации крипторынка

Сервис Coinmarketcap на 13 ноября оценивал общую рыночную капитализацию криптовалют в $3,39 трлн. Из этой суммы $2,006 трлн приходилось на биткоин — это около 59% всего рынка. На долю Ethereum оставалось почти $401,3 млрд, что соответствует 11,8%. Подобное распределение подчёркивает значимость двух монет, которые определяют направление движения большинства альткоинов, связанных с инфраструктурой DeFi, стейкинг-платформами и экосистемами для Web3-разработки.

Ликвидации позиций: статистика от Coinglass

Сложная ситуация на рынке сопровождалась масштабной серией ликвидаций. По подсчётам аналитического ресурса Coinglass, за сутки биржи закрыли позиции более 131 тысяч трейдеров, а совокупная сумма ликвидаций превысила $402 млн. Значительная часть приходилась именно на Ethereum — около $131,4 млн.

При этом:

  • длинные позиции по ETH закрыли на сумму около $82 млн;
  • короткие — примерно на $49,4 млн.

Биткоин в этой статистике занял второе место по ликвидациям: около $122,7 млн. Из них $89,75 млн пришлись на длинные ставки и $33 млн — на короткие. Максимальный единичный ордер на ликвидацию был зафиксирован на бирже Bybit: в паре BTCUSD он составил $5,82 млн.

А что если рынок продолжит падение

Если коррекция затянется, возрастёт объём ликвидаций по плечевым позициям — особенно на высокорискованных фьючерсных площадках. Это может кратковременно усилить давление на курс. Однако исторически такие периоды нередко предшествуют фазам консолидации или росту — при условии отсутствия негативных макроэкономических новостей.

FAQ

Что лучше: торговать вручную или использовать ботов?
Боты удобны при стабильной стратегии, но ручная торговля даёт больше гибкости в периоды повышенной волатильности.

Мифы и правда

Миф: падение биткоина всегда означает долгий медвежий рынок.
Правда: локальные коррекции часто происходят даже в фазах глобального роста.

Миф: ликвидации — это признак слабости актива.
Правда: ликвидации чаще отражают рискованные стратегии трейдеров, а не качество монеты.

Интересный факт

По данным бирж, количество пользователей мобильных приложений для торговли растёт быстрее, чем десктопных.

Исторический контекст

  1. 2017 год — первый крупный пик интереса к BTC и ETH, сопровождавшийся рекордной волатильностью.

  2. 2021 год — массовый приток институциональных инвесторов и закрепление биткойна выше $60 тыс.

  3. 2022 год — годы крупных ликвидаций, связанных с крахом ряда проектов и бирж, что привело к пересмотру риск-политики трейдеров.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Газ
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Нужно думать головой: какие последствия могут ждать Дмитрия Диброва после видео с закрытой вечеринки
Последние материалы
"Антисемейной" назвал ипотеку под 12 процентов Сергей Миронов
Массивная мебель и работающая электроника создают помехи Wi-Fi
Ходьба улучшила устойчивость мозга к старению — неврологи
Гладилин призвал не вспоминать ошибку Сафонова в матче с Перу
Ветеринары: кошки инстинктивно избегают мисок, стоящих рядом с едой
Жители Кузбасса ощутили подземные толчки — Единая геофизическая служба РАН
Винные туры в Армении набирают популярность
Приспособления Быстрокреп ускоряют подвязку растений — ogorod.ru
Бекон усиливает аромат тушёной картошки при умеренной обжарке
Биткоин и Ethereum подешевели на крипторынке — данные Coinmarketcap и Coinglass
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.