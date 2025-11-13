Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нефтяной маятник качнулся: что ждёт мировой рынок в ближайшем будущем

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025 году
Экономика

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчёте прогнозирует увеличение мирового спроса на "чёрное золото" на 788 тысяч баррелей в сутки (б/с) в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Согласно оценкам экспертов, общий мировой спрос на нефть в текущем году достигнет 103,88 млн б/с. В следующем году ожидается дальнейший рост до 104,65 млн б/с, что соответствует увеличению на 770 тысяч б/с.

Корректировка оценок спроса

Стоит отметить, что обе оценки роста спроса были пересмотрены в сторону увеличения: для текущего года — на 78 тысяч б/с, а для следующего — на 71 тысячу б/с. В то же время оценка спроса на нефть за прошлый год была понижена. Теперь агентство оценивает спрос в 2024 году на уровне 103,10 млн б/с, сообщает oilcapital.ru.

Драйверы роста и снижение спроса в странах ОЭСР

МЭА объясняет повышение прогнозов на текущий и следующий годы увеличением спроса на нефть в третьем квартале, когда он вырос на 0,92 млн б/с, превысив показатели второго квартала (0,43 млн б/с) и первоначальные ожидания (0,75 млн б/с). В странах ОЭСР в III квартале наблюдалось снижение спроса на нефть (на 0,11 млн б/с), однако агентство допускает рост в последнем квартале текущего года в случае холодной зимы.

Вклад стран вне ОЭСР и рост запасов нефти

Страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), останутся основными драйверами роста глобального спроса на нефть как в этом, так и в следующем году, увеличив потребление сырья на 0,82 млн б/с, до 58,1 млн б/с (по 2025 г.). Страны ОЭСР, напротив, сократят свой спрос на нефть по итогам этого года на 0,028 млн б/с, до 45,78 млн б/с.

По данным МЭА, уровень глобальных запасов нефти в сентябре достиг максимального значения с июля 2021 года, составив 7,99 млрд баррелей (+78 млн барр.). При этом запасы нефти на танкерах в море увеличились на 80 млн баррелей за сентябрь.

