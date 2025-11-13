Метраж съёжился, метро отодвинулось, балкон пропал: какие вопросы спасают покупателя

Ошибки в объявлениях о продаже квартир — явление привычное, поэтому важно уточнять все детали с самого начала.
Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в разговоре с MoneyTimes рассказал, какие вопросы помогут избежать недоразумений при первом разговоре с продавцом.
По словам специалиста, покупателям стоит в первую очередь уточнять детали, вызывающие сомнения. Особенно часто ошибаются в метраже и расстоянии до метро. Характеристики, критичные для вас, следует также проверить. Например, если балкон является важным параметром, но его не видно на фотографиях, обязательно уточняйте этот момент.
Барсуков отмечает, что на этапе первого звонка лучше не углубляться в обсуждение документов, если сделку ведет сам покупатель. Подготовленные люди могут легко запутаться в юридических деталях и формулировках, особенно если они основываются на информации из интернета, что, как правило, приводит к большему количеству вопросов и недоразумений.
Также эксперт советует уточнить, находится ли объект в залоге, торопится ли продавец с продажей и как он представляет процесс сделки. Эти детали помогут понять, совпадают ли обстоятельства сторон и насколько реально заключение договора о продаже жилья.
