В промгородах Башкирии фиксируют загрязнение воздуха — экологи

Башкирия в облаке токсинов: города задыхаются от выбросов
Экономика

В городах, где развита промышленность в Башкирии, регулярно фиксируются случаи загрязнения атмосферы, вызванные выбросами с предприятий.

Загрязненный воздух
Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Загрязненный воздух

Случаи высокого уровня загрязнения

Анализ данных мониторинга показал, что из 183 зафиксированных эпизодов высокого уровня загрязнения воздуха, в 138 случаях причиной был сероводород.

В перечень населённых пунктов, где были зафиксированы подобные инциденты, вошли Самара, Новодвинск (Архангельская область), Норильск, посёлок Селенгинск (Бурятия), село Рычковка (Оренбургская область), Салават (Башкортостан), Череповец (Вологодская область) и Петровск-Забайкальский (Забайкальский край).

Превышение концентрации 

Кроме того, было зарегистрировано 40 случаев превышения концентрации диоксида серы в Норильске и Медногорске (Оренбургская обл.). В Чите дважды отмечалось превышение содержания взвешенных частиц РМ10, а в Воркуте (Коми) — оксида углерода. Единичное превышение по приземному озону зафиксировано в Красноярске.

Мониторинг окружающей среды в Башкирии

В Уфе Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также регулярно выявляет превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода и изопропилбензола. В Салавате и Стерлитамаке отмечается превышение уровня этилбензола, особенно в утренние и дневные часы, сообщает mkset.ru.

Справка

Сероводород (H₂S) — ядовитый газ, не имеющий цвета, но обладающий характерным запахом тухлых яиц. Он крайне опасен и оказывает воздействие на нервную систему. Отравление возможно уже при концентрации 0,2-0,3 мг/л, а концентрация свыше 1 мг/л приводит к летальному исходу. Особенную опасность представляет способность сероводорода блокировать обонятельный нерв, из-за чего человек перестает ощущать присутствие газа и не может вовремя распознать опасность. Концентрация 0,1% в воздухе смертельна для человека, приводя к смерти в течение 10 минут. При более высоких концентрациях смерть может наступить мгновенно после первого вдоха. Сероводород относится к 3-му классу опасности.

Изопропилбензол (кумол) — ароматическое органическое соединение, применяемое при производстве фенола, ацетона, пластиков и лекарственных средств. Это токсичное вещество оказывает негативное воздействие на нервную систему. Предельно допустимая концентрация в воздухе населенных пунктов составляет 0,014 мг/м³, что определяет его принадлежность к 4-му классу опасности.

Этилбензол — ароматический углеводород, органическое вещество. Вдыхание его паров вызывает сонливость, утомляемость, головную боль, дискомфорт в носу, горле и животе, слезотечение и затруднение дыхания. Этилбензол оказывает негативное влияние на координацию движений и обладает ототоксичностью, то есть может ухудшать слух. Длительное воздействие может привести к хроническим заболеваниям крови, печени и почек, а также к общему нарушению функций организма. Вещество считается потенциальным канцерогеном, то есть может способствовать развитию злокачественных или доброкачественных новообразований.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
