Экспансия с Востока: чем обернётся для Чёрного моря появление корейского окуня

Изначально корейский (тёмный) окунь обитал в водах Дальнего Востока, простираясь от северной части Японского моря до Бохайского залива на юге (территории России, Японии, Кореи и Китая).

Исследования в Севастополе

Севастопольские ихтиологи на протяжении последних трёх лет проводили углублённое изучение данного вида, несвойственного для черноморской фауны. За этот период специалисты исследовали 18 особей, добытых рыбаками и подводными охотниками в различных частях Крымского полуострова.

Особенности черноморских особей

Самая крупная зарегистрированная особь, немного превышающая 40 см, оказалась самкой в возрасте трёх лет. Исследователи отметили, что все зрелые экземпляры, попавшие на анализ, превосходили по размерам и массе своих дальневосточных сородичей.

В Чёрном море данная рыба демонстрирует более быстрый рост, высокую активность и прожорливость. Присутствие жира в брюшной полости указывает на благоприятные условия питания и успешное формирование энергетических запасов для различных ситуаций, сообщает Fishnews.

"Его появление в Чёрном море не пройдет незаметно для экосистемы, может привести к сокращению численности местных видов", — отмечает старший научный сотрудник отдела ихтиологии, к. б.н. Дмитрий Куцын.

Предполагаемый способ попадания в Чёрное море

Эксперты полагают, что корейский окунь случайно попал в Чёрное море вместе с устричным материалом, который местные марикультурные хозяйства закупают на Дальнем Востоке.