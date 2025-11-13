Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Луна достигнет рекордного удаления от Земли 20 ноября — исследователи
Банк взыскивает ипотечную задолженность через суд и продажу жилья — риелторы
Змеи используют кучи опавших листьев как укрытие — данные французских биологов
Игорь Крутой опроверг новости о конфликте с Орбакайте
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Манка в творожной запеканке удерживает влагу — данные кулинарных технологов
Частые кошмары требуют обращения к врачу — сомнолог
Вишневый и бежевый — лучшие оттенки лака для женщин 40+
Актриса Яна Троянова* заочно осуждена на восемь лет колонии

Экспансия с Востока: чем обернётся для Чёрного моря появление корейского окуня

Прожорливый "кореец" угрожает популяции рыб в Чёрном море — Дмитрий Куцын
1:45
Экономика

Изначально корейский (тёмный) окунь обитал в водах Дальнего Востока, простираясь от северной части Японского моря до Бохайского залива на юге (территории России, Японии, Кореи и Китая).

корейский окунь
Фото: ru.wikipedia.org by OpenCage is licensed under free for commercial use
корейский окунь

Исследования в Севастополе

Севастопольские ихтиологи на протяжении последних трёх лет проводили углублённое изучение данного вида, несвойственного для черноморской фауны. За этот период специалисты исследовали 18 особей, добытых рыбаками и подводными охотниками в различных частях Крымского полуострова.

Особенности черноморских особей

Самая крупная зарегистрированная особь, немного превышающая 40 см, оказалась самкой в возрасте трёх лет. Исследователи отметили, что все зрелые экземпляры, попавшие на анализ, превосходили по размерам и массе своих дальневосточных сородичей.

В Чёрном море данная рыба демонстрирует более быстрый рост, высокую активность и прожорливость. Присутствие жира в брюшной полости указывает на благоприятные условия питания и успешное формирование энергетических запасов для различных ситуаций, сообщает Fishnews.

"Его появление в Чёрном море не пройдет незаметно для экосистемы, может привести к сокращению численности местных видов", — отмечает старший научный сотрудник отдела ихтиологии, к. б.н. Дмитрий Куцын.

Предполагаемый способ попадания в Чёрное море

Эксперты полагают, что корейский окунь случайно попал в Чёрное море вместе с устричным материалом, который местные марикультурные хозяйства закупают на Дальнем Востоке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Луна достигнет рекордного удаления от Земли 20 ноября — исследователи
Банк взыскивает ипотечную задолженность через суд и продажу жилья — риелторы
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера
Змеи используют кучи опавших листьев как укрытие — данные французских биологов
Игорь Крутой опроверг новости о конфликте с Орбакайте
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Манка в творожной запеканке удерживает влагу — данные кулинарных технологов
Частые кошмары требуют обращения к врачу — сомнолог
Иностранные компании боятся потерять свои товарные знаки в России
Вишневый и бежевый — лучшие оттенки лака для женщин 40+
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.