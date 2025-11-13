Зерно БРИКС выходит на новый уровень: чего ждать от биржи

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил в Госдуме в ходе правительственного часа, что проект зерновой биржи БРИКС достиг стадии детальной технической проработки.
Идея создания биржи зерна в рамках БРИКС была впервые представлена в марте 2024 года во время встречи президента Владимира Путина с представителями агропромышленного сектора в Ставропольском крае.
Эта российская инициатива получила одобрение на высшем уровне стран-членов объединения. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, платформа необходима странам БРИКС и другим потенциальным участникам для обеспечения прозрачного ценообразования и упрощения международных транзакций. Прогнозируется, что после запуска биржи товарооборот превысит 100 миллиардов долларов.
По словам Дмитрия Патрушева, достигнут значительный прогресс в этом направлении, и обсуждение технических аспектов находится на продвинутой стадии. Ожидается, что организация биржи позволит создать финансовые индикаторы, что в свою очередь упростит поставки зерна и других сельскохозяйственных продуктов на рынки стран БРИКС.
В условиях практически полной обеспеченности внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией одним из приоритетов является экспорт излишков. Вице-премьер подчеркнул важность взаимодействия с партнерами из стран БРИКС, ШОС и СНГ, пишет "Агроэксперт".
