Три дня до прощания: PlayStation может потерять всё в России

PlayStation рискует потерять товарный знак в России

У корпорации Sony через 3 дня истекает срок действия регистрации торговой марки PlayStation в российском ведомстве Роспатент.

Фото: commons.wikimedia.org by KKPCW（Kyu3）, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Игровой контроллер Playstation

Что будет, если регистрацию не продлят

В случае, если Sony не осуществит продление действия свидетельства № 337328 до указанной даты, компания лишится своих эксклюзивных прав на использование имени PlayStation. И тогда абсолютно любая организация сможет подать запрос на регистрацию схожего обозначения, производить продукцию под маркой PlayStation, а также применять ее в рекламных кампаниях, не получая разрешения от текущего владельца прав, сообщает "Постньюс".

Возможность восстановления регистрации

Как утверждает Алина Акиншина, генеральный директор компании "Онлайн Патент", Sony будет предоставлен шестимесячный период после окончания срока действия регистрации для её восстановления. Однако в таком случае компании нужно будет выплатить увеличенную государственную пошлину.