Аналитик Беляев: санкции против России неэффективны
Экономика

Эффективность санкций против России оказалась исчерпанной уже после третьего пакета, что сделало последующие меры бесполезными. Об этом Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон почти исчерпал возможности для введения новых санкций против России.

Беляев подчеркнул, что многочисленные европейские и американские санкционные пакеты оказались неэффективными, поскольку были построены на неверных представлениях о российской экономике. Он отметил, что Запад исходил из примитивной модели, предполагая жесткую зависимость России от экспорта энергоресурсов, не учитывая, что современный энергетический сектор работает сверхэффективно и стабильно, оставаясь одним из наиболее устойчивых элементов экономики.

"Номер девятнадцатого европейского пакета лишь подчеркивает беспомощность санкционной политики. Запад исходил из примитивной логики, предполагая, что наша экономика держится исключительно на энергоресурсах. Но эти ресурсы востребованы в разных регионах мира, и их продажа легко переориентируется на другие рынки. Именно эта гибкость и поддержала устойчивость всех остальных отраслей", — пояснил Беляев.

Он добавил, что попытки ограничить финансовый сектор также не достигли цели: Россия без проблем перешла на расчеты в национальных валютах, а внешнеэкономические связи продолжили функционировать через государства, не поддержавшие ограничения. Кроме того, персональные санкции оказались формальными и не учитывали, что полномочия распределены между множеством управленцев разного уровня.

"Санкции всегда затрагивают обе стороны, и Европа в итоге пострадала больше, чем рассчитывала. Ограничения не только не ослабили российскую экономику, но и нанесли ущерб странам, которые их вводили. Теперь даже в США признают, что новые меры лишены смысла, потому что если бы первые работали, то не пришлось бы придумывать девятнадцать пакетов", — отметил аналитик.

По словам Беляева, в Вашингтоне и Брюсселе сейчас фактически приходят к выводу, что дальнейшее ужесточение ограничений не приведет к желаемым результатам. Он подчеркнул, что потенциал санкционного давления исчерпан, а их политическая эффективность оказалась значительно ниже ожидаемой.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
