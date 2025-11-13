В Германии среди вариантов неполной занятости выделяется так называемый Minijob. Этот формат подработки пользуется спросом у студентов и вышедших на пенсию граждан.
Согласно данным Федерального ведомства по трудоустройству, работая на Minijob, можно получать до 520 евро (необходимо отработать 43,3 часа) ежемесячно, не выплачивая налоги. При этом на мини-работу распространяется действие закона о минимальной оплате труда. За мини-джоберов работодатели, как правило, перечисляют фиксированный подоходный налог в размере 2%. Однако, если мини-работник берет на себя уплату налога, то применяться будет его индивидуальная налоговая ставка, которая всегда превышает 2%.
По данным компетентного федерального ведомства, около семи миллионов женщин числятся как работники с частичной занятостью. Некоторые представители профсоюзного движения выступают за значительное сокращение данной формы трудоустройства.
Как заявил Штефан Наке (ХДС), глава рабочей группы, в разговоре с Süddeutsche Zeitung, уже слишком большое количество людей выбирает частичную занятость. По его мнению, необходимо ликвидировать этот вид в тех сферах, где он заменяет полноценные рабочие места.
Музыкант Алекс Соловьёв вспомнил беседу о Шамане со своим преподавателем по вокалу и высказал мнение о том, что исполнителю следовало бы изменить репертуар.