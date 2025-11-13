Кому невыгоден немецкий Minijob? Реальный способ подработать или дыра в бюджете страны

В Германии хотят отменить выгодную подработку — Süddeutsche Zeitung

В Германии среди вариантов неполной занятости выделяется так называемый Minijob. Этот формат подработки пользуется спросом у студентов и вышедших на пенсию граждан.

Особенности Minijob

Согласно данным Федерального ведомства по трудоустройству, работая на Minijob, можно получать до 520 евро (необходимо отработать 43,3 часа) ежемесячно, не выплачивая налоги. При этом на мини-работу распространяется действие закона о минимальной оплате труда. За мини-джоберов работодатели, как правило, перечисляют фиксированный подоходный налог в размере 2%. Однако, если мини-работник берет на себя уплату налога, то применяться будет его индивидуальная налоговая ставка, которая всегда превышает 2%.

Предложение от ХДС

По данным компетентного федерального ведомства, около семи миллионов женщин числятся как работники с частичной занятостью. Некоторые представители профсоюзного движения выступают за значительное сокращение данной формы трудоустройства.

Как заявил Штефан Наке (ХДС), глава рабочей группы, в разговоре с Süddeutsche Zeitung, уже слишком большое количество людей выбирает частичную занятость. По его мнению, необходимо ликвидировать этот вид в тех сферах, где он заменяет полноценные рабочие места.