G7 снова накручивает гайки, но резьба сорвана: почему ограничения не работают

Политолог Колчин оценил эффективность новых санкций G7
Экономика

Санкции G7 не способны ослабить Россию и вряд ли приведут к серьезным последствиям, поскольку не имеют реального эффективного механизма давления. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов политолог Петр Колчин.

Саммит G7
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саммит G7

Ранее страны G7 заявили о намерении усилить экономическое давление на Россию и рассмотреть дополнительные меры против государств и организаций, помогающих Москве финансировать военные действия.

Колчин подчеркнул, что вводимые G7 ограничения не отличаются от предыдущих санкционных пакетов, которые уже продемонстрировали низкую эффективность. По его словам, Россия выработала устойчивые механизмы адаптации, поэтому усиление давления вряд ли приведет к результатам, на которые рассчитывают инициаторы мер.

"Большая Семерка фактически повторяет шаги структур, которые уже пробовали использовать санкции как инструмент давления. Эти действия не достигли целей, а Россия сумела минимизировать их последствия. В таких условиях ожидать, что новые ограничения изменят ситуацию, не приходится", — пояснил Колчин.

Эксперт подчеркнул, что внутри G7 отсутствует полноценное единство, что дополнительно снижает эффективность заявленных мер. Он отметил, что каждая страна блока преследует собственные интересы, а часть союзников Запада проявляет все меньшую готовность поддерживать жесткие антироссийские решения.

"Арсенал G7 ограничен, а консолидированного подхода там давно нет. Авторитет блока минимален, и его возможности влиять на международные процессы крайне невелики. Серьезно воспринимать заявления G7 крайне сложно", — отметил эксперт.

По словам политолога, новые санкционные декларации носят скорее дипломатический характер и мало связаны с реальными действиями. Он добавил, что, несмотря на единую риторику Европы и США, другие партнеры блока проводят более гибкую политику, что делает перспективы усиления давления малореалистичными.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
