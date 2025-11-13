Сказка станет былью: что ждёт Байкал, если этот проект все-таки реализуют

Курорт на 5600 мест построят на Байкале — АТОР

В Бурятии планируется возвести всесезонный курорт под названием "Волшебный Байкал". Строительство будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства, и власти региона уже подписали инвестиционные соглашения с семью компаниями-резидентами, которые займутся созданием современной инфраструктуры.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny Озеро Байкал

Увеличение турпотока

Согласно информации от Ассоциации туроператоров России (АТОР), новый курорт будет включать в себя отели и гостиницы, которые смогут одновременно разместить 5,6 тысячи человек. Это значительно увеличит туристический поток в регион.

Степень готовности инвесторов

Некоторые инвесторы уже начали строительство своих объектов, в то время как другие находятся на стадии проектирования. Представители АТОР отметили, что динамика развития курорта выглядит вполне обещающе.

Потенциал привлечения инвестиций

Эксперты компании Strategy Partners считают, что новый курорт на Байкале привлечёт инвесторов. Этому будет способствовать условия особой экономической зоны "Байкальская гавань", предлагающей льготы и поддержку для них.

Однако есть и определённые проблемы. Например, на берегу Байкала осталось очень мало свободных участков, что может замедлить расширение площадей и развитие курорта.

Объём инвестиций

Тем не менее, объём инвестиций в размере 90 миллиардов рублей является значительным стартовым капиталом для реализации курортного проекта на Байкале, по словам Дмитрия Арестова, главы проектов практики "Инжиниринг" компании Strategy Partners.