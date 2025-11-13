Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты: за выброс старых окон в бытовой мусор предусмотрен штраф
Инженеры BYD создали амфибийный привод из запасного колеса
Тип кожи головы определяет график ухода и выбор шампуня – трихологи
Кристине Асмус запретили общаться с Наталией Орейро на съёмках
Кошки считают человека партнёром, а не вожаком — исследование этологов
Группа крови не диктует меню: как псевдонаука заманила миллионы людей
Лариса Гузеева заявила, что стала жертвой мошенничества
Тумусов объяснил запрет продажи табака для новых поколений
Осенние подкормки, которые работают даже под снегом — советы агрономов

Сказка станет былью: что ждёт Байкал, если этот проект все-таки реализуют

Курорт на 5600 мест построят на Байкале — АТОР
1:45
Экономика

В Бурятии планируется возвести всесезонный курорт под названием "Волшебный Байкал". Строительство будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства, и власти региона уже подписали инвестиционные соглашения с семью компаниями-резидентами, которые займутся созданием современной инфраструктуры. 

Озеро Байкал
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny
Озеро Байкал

Увеличение турпотока

Согласно информации от Ассоциации туроператоров России (АТОР), новый курорт будет включать в себя отели и гостиницы, которые смогут одновременно разместить 5,6 тысячи человек. Это значительно увеличит туристический поток в регион.

Степень готовности инвесторов

Некоторые инвесторы уже начали строительство своих объектов, в то время как другие находятся на стадии проектирования. Представители АТОР отметили, что динамика развития курорта выглядит вполне обещающе.

Потенциал привлечения инвестиций

Эксперты компании Strategy Partners считают, что новый курорт на Байкале привлечёт инвесторов. Этому будет способствовать условия особой экономической зоны "Байкальская гавань", предлагающей льготы и поддержку для них.

Однако есть и определённые проблемы. Например, на берегу Байкала осталось очень мало свободных участков, что может замедлить расширение площадей и развитие курорта.

Объём инвестиций

Тем не менее, объём инвестиций в размере 90 миллиардов рублей является значительным стартовым капиталом для реализации курортного проекта на Байкале, по словам Дмитрия Арестова, главы проектов практики "Инжиниринг" компании Strategy Partners.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Газ
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Популярное
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше

Музыкант Алекс Соловьёв вспомнил беседу о Шамане со своим преподавателем по вокалу и высказал мнение о том, что исполнителю следовало бы изменить репертуар.

Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Рубио рассказал, в каком контексте США будут поддерживать отношения с Россией Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог
Тип кожи головы определяет график ухода и выбор шампуня – трихологи
Курорт на 5600 мест построят на Байкале — АТОР
Кристине Асмус запретили общаться с Наталией Орейро на съёмках
Кошки считают человека партнёром, а не вожаком — исследование этологов
Группа крови не диктует меню: как псевдонаука заманила миллионы людей
Лариса Гузеева заявила, что стала жертвой мошенничества
Тумусов объяснил запрет продажи табака для новых поколений
Норвегия не торопится с кредитом для Украины — последствия для ЕС
Инфлюенсеры усилили влияние на бьюти-индустрию — журналистка Елена Эбади
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.