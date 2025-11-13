Финансовый гороскоп: когда стоит ждать снижения цен на подсолнечное масло

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По прогнозам эксперта по финансам, бизнес-эксперта Pronline Дмитрия Трепольского, подсолнечное масло в России подешевеет в 2026 году, но снижение составит менее 10%. Это связано с хорошими урожаями и стабилизацией логистических цепочек на рынке.

Фото: freepik.com by chandlervid85
Коррекция цен, а не обвальное падение

Трепольский уточнил, что не стоит ожидать резкого падения цен, а скорее корректировки после пиковых значений или медленного снижения на несколько процентов. По его словам, пока нет ни одной категории товаров первой необходимости, для которой прогнозируется падение цен на 10% и более в 2026 году. 

Прогнозы по инфляции

Общий уровень инфляции, по прогнозам Банка России, должен вернуться к целевому показателю в 4%. Это не предполагает дефляционных процессов для ключевых потребительских товаров. Стабилизация цен, наблюдавшаяся ранее, скорее всего, сменится умеренным ростом в рамках инфляции, сообщает Газета.Ru.

Согласно данным Минэкономразвития, с 28 октября по 5 ноября годовая инфляция в России снизилась до 7,89% с 8,13% на предыдущей неделе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
