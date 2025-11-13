Трудовая книжка оказалась опаснее, чем вы думали: проверьте, не скрывается ли там пенсионная бомба

Роковая ошибка в записях трудовой книжки может лишить пенсии — профессор Виноградов

Трудовая книжка является главным документом, подтверждающим факт работы гражданина. Ошибки в записях могут привести к серьёзным проблемам, особенно при начислении пенсии, предупредил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Фото: mediaphoto.org by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Трудовая книжка

Риски путаницы с данными

Основной риск заключается в путанице с датами приема на работу и увольнения. Это происходит довольно часто при переносе данных со старых бумажных документов, когда чернила выцветают или почерк становится неразборчивым.

Угроза для пенсионного стажа

Потеря даже нескольких месяцев стажа может негативно сказаться на размере пенсионных выплат. Каждый неучтённый месяц означает недополучение пенсионных баллов, поскольку страховые взносы за этот период не учитываются в расчёте.

Ошибки в записях

Неправильное сокращение названий предприятий или должностей может сделать запись недействительной. Например, использование сокращения "МУП" вместо полного "Муниципальное унитарное предприятие" может вызвать проблемы. Также могут быть технические недочёты, такие как нечёткий оттиск печати.

Рекомендации по проверке трудовой книжки

Исправление ошибок в трудовой книжке является сложным процессом, особенно если работодатель уже реорганизовался или ликвидирован. Поэтому Виноградов советует внимательно изучать записи в трудовой книжке хотя бы раз в год и своевременно вносить корректировки, пишет "Прайм".