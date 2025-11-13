Трудовая книжка оказалась опаснее, чем вы думали: проверьте, не скрывается ли там пенсионная бомба

Трудовая книжка является главным документом, подтверждающим факт работы гражданина. Ошибки в записях могут привести к серьёзным проблемам, особенно при начислении пенсии, предупредил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Основной риск заключается в путанице с датами приема на работу и увольнения. Это происходит довольно часто при переносе данных со старых бумажных документов, когда чернила выцветают или почерк становится неразборчивым.
Потеря даже нескольких месяцев стажа может негативно сказаться на размере пенсионных выплат. Каждый неучтённый месяц означает недополучение пенсионных баллов, поскольку страховые взносы за этот период не учитываются в расчёте.
Неправильное сокращение названий предприятий или должностей может сделать запись недействительной. Например, использование сокращения "МУП" вместо полного "Муниципальное унитарное предприятие" может вызвать проблемы. Также могут быть технические недочёты, такие как нечёткий оттиск печати.
Исправление ошибок в трудовой книжке является сложным процессом, особенно если работодатель уже реорганизовался или ликвидирован. Поэтому Виноградов советует внимательно изучать записи в трудовой книжке хотя бы раз в год и своевременно вносить корректировки, пишет "Прайм".
