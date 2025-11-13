Цифра, от которой замирает сердце: средние цены на авто взлетели до небес

По итогам октября 2025 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и составила 3,43 млн рублей.
Это является рекордным показателем за более чем 25-летнюю историю наблюдений за рынком, согласно информации от аналитического агентства "Автостат".
За 10 месяцев 2025 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,23 млн рублей, что на 3,5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом в октябре также обновила рекорд, составив 1,23 млн рублей. Это на 2,5% больше, чем в сентябре, и на 3% выше уровня октября 2024 года.
