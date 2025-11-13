Цифра, от которой замирает сердце: средние цены на авто взлетели до небес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По итогам октября 2025 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и составила 3,43 млн рублей. 

Автосалон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автосалон

Это является рекордным показателем за более чем 25-летнюю историю наблюдений за рынком, согласно информации от аналитического агентства "Автостат".

Динамика цен за 10 месяцев

За 10 месяцев 2025 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,23 млн рублей, что на 3,5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Цены на автомобили с пробегом

Средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом в октябре также обновила рекорд, составив 1,23 млн рублей. Это на 2,5% больше, чем в сентябре, и на 3% выше уровня октября 2024 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
