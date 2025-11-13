Цифра, от которой замирает сердце: средние цены на авто взлетели до небес

Cредневзвешенная цена автомобиля значительно повысилась — агентство "Автостат"

По итогам октября 2025 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и составила 3,43 млн рублей.

Это является рекордным показателем за более чем 25-летнюю историю наблюдений за рынком, согласно информации от аналитического агентства "Автостат".

Динамика цен за 10 месяцев

За 10 месяцев 2025 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 3,23 млн рублей, что на 3,5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Цены на автомобили с пробегом

Средневзвешенная стоимость легковых автомобилей с пробегом в октябре также обновила рекорд, составив 1,23 млн рублей. Это на 2,5% больше, чем в сентябре, и на 3% выше уровня октября 2024 года.