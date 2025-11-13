Ипотечный мираж: россияне ждут чуда — какая ставка сделает жилье доступным

Россияне против грабительских ипотек — "Финансы Mail"

Согласно исследованию, проведённому "Финансы Mail", более трети российских граждан (порядка 40%) считают приемлемой ипотечную ставку, не превышающую 5% годовых.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Более высокие ставки, по мнению опрошенных, становятся непосильным бременем для семейного бюджета.

Приемлемые ставки и факторы риска

Около 23% респондентов назвали ставку в 6-7% допустимой при условии стабильного уровня доходов. Не более 6% готовы рассматривать ставки в диапазоне 8-9%, признавая при этом высокий риск возникновения просрочек по платежам.

Лишь незначительное число участников опроса допускают ставки выше 10%, и то при условии государственной поддержки. Значительная часть опрошенных (20%) отметила, что ключевым фактором является не процентная ставка, а стоимость самой недвижимости, сообщает Газета. Ru.

Барьеры к доступной ипотеке

Более половины опрошенных (50,9%) убеждены, что основной причиной недоступности ипотеки являются высокие цены на жилье. По мнению трети респондентов (32,5%), главная проблема заключается в снижении доходов населения. Небольшая доля участников опроса видит причину в ужесточении требований со стороны банков и сокращении государственных программ поддержки.

Предложения по повышению доступности ипотеки

Большинство опрошенных считают необходимым комплексный подход, включающий субсидирование первоначального взноса, ограничение цен на жилье, расширение государственных программ, снижение требований к уровню доходов и введение фиксированных долгосрочных ставок. Также были высказаны предложения об увеличении лимита ипотечного кредитования и даже предоставлении бесплатного жилья.