Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ясень, дуб и ива — лучшие деревья для осушения участка
Стирка полотенец при 30–40 °C не устраняет запах сырости — данные специалистов
Какие симптомы указывают на скрытую боль у собаки
Мёд делает вкус запечённой тыквы ярче
Новый препарат улучшил очистку крови от холестерина
Карпин назвал ничью с Перу достойным результатом
Учёные заставили раковые клетки самоуничтожаться
Васильев рассказал о незабываемой встрече с Людмилой Гурченко
Возлюбленный Мадонны сделал предложение с футбольным кольцом

Ипотечный мираж: россияне ждут чуда — какая ставка сделает жилье доступным

Россияне против грабительских ипотек — "Финансы Mail"
1:57
Экономика

Согласно исследованию, проведённому "Финансы Mail", более трети российских граждан (порядка 40%) считают приемлемой ипотечную ставку, не превышающую 5% годовых.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Более высокие ставки, по мнению опрошенных, становятся непосильным бременем для семейного бюджета. 

Приемлемые ставки и факторы риска

Около 23% респондентов назвали ставку в 6-7% допустимой при условии стабильного уровня доходов. Не более 6% готовы рассматривать ставки в диапазоне 8-9%, признавая при этом высокий риск возникновения просрочек по платежам.

Лишь незначительное число участников опроса допускают ставки выше 10%, и то при условии государственной поддержки. Значительная часть опрошенных (20%) отметила, что ключевым фактором является не процентная ставка, а стоимость самой недвижимости, сообщает Газета. Ru.

Барьеры к доступной ипотеке

Более половины опрошенных (50,9%) убеждены, что основной причиной недоступности ипотеки являются высокие цены на жилье. По мнению трети респондентов (32,5%), главная проблема заключается в снижении доходов населения. Небольшая доля участников опроса видит причину в ужесточении требований со стороны банков и сокращении государственных программ поддержки.

Предложения по повышению доступности ипотеки

Большинство опрошенных считают необходимым комплексный подход, включающий субсидирование первоначального взноса, ограничение цен на жилье, расширение государственных программ, снижение требований к уровню доходов и введение фиксированных долгосрочных ставок. Также были высказаны предложения об увеличении лимита ипотечного кредитования и даже предоставлении бесплатного жилья.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кулинары Москвы представили рецепт салата Кобыла под шубой — РИА Новости
Еда и рецепты
Кулинары Москвы представили рецепт салата Кобыла под шубой — РИА Новости
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Новости спорта
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Последние материалы
Мёд делает вкус запечённой тыквы ярче
Новый препарат улучшил очистку крови от холестерина
Карпин назвал ничью с Перу достойным результатом
Учёные заставили раковые клетки самоуничтожаться
Васильев рассказал о незабываемой встрече с Людмилой Гурченко
Возлюбленный Мадонны сделал предложение с футбольным кольцом
Россияне против грабительских ипотек — "Финансы Mail"
В Квинсленде найдены редкие яйца вымерших крокодилов
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Фильтрация отзывов по ключевым словам помогает выбрать чистый отель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.