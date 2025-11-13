Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хватит гадать на кофейной гуще: ЦБ заставит банки видеть реальный доход заёмщика

ЦБ ужесточает требования к заёмщикам — "Интерфакс"
Экономика

Банк России вынес на общественное обсуждение проект указания, направленного на повышение строгости оценки банками доходов заемщиков при определении показателя долговой нагрузки (ПДН). 

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Данная инициатива является следствием поручения Президента РФ, данного по итогам экономических совещаний в августе 2024 года.

Ограничения по подтверждающим документам

Проект предусматривает запрет на использование выписок по счетам, куда поступают различные доходы заемщика, в качестве подтверждающих документов. Регулятор объясняет это тем, что подобные поступления часто носят разовый характер и не могут расцениваться как стабильный источник дохода. При этом зарплата, пенсионные и социальные выплаты, а также доходы от аренды жилья по-прежнему будут учитываться, сообщает "Интерфакс".

Требования к подтверждению доходов

Предлагается обязать заемщиков предоставлять выписки по счетам из банков, где непосредственно происходит зачисление доходов. Это направлено на ограничение использования кредиторами систем скоринга, обменивающихся информацией о поступлениях на счета клиентов.

Новые правила для индивидуальных предпринимателей

ЦБ намерен запретить индивидуальным предпринимателям подтверждать доход справками, выданными ими самими. Для получения кредита ИП должны будут предоставлять данные из налоговых деклараций и книг учета доходов и расходов. Справки о зарплате от работодателей (если ИП является работодателем) остаются приемлемым документом.

Дополнительные меры

Вводится дисконтирующий коэффициент в размере 10% при упрощенной оценке доходов клиента. Регулятор также предлагает отказаться от модельного подхода к зарплатным клиентам для исключения учета неофициальных доходов. Банк, выплачивающий зарплату, должен ориентироваться только на официально подтвержденные доходы.

Если заемщик отказывается предоставить доступ к своей кредитной истории, предлагается использовать его среднемесячный доход в качестве основы для расчета среднемесячных платежей по всем кредитам, что позволит более консервативно оценивать ПДН.

Большинство изменений вступят в силу с 1 апреля 2026 года, а некоторые положения — с 1 июля 2026 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
